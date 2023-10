Υγεία - Περιβάλλον

Βενιζέλειο: Παραιτήθηκε ο νέος διοικητής

Οι λόγοι που οδήγησαν τον διοικητή του Βενιζέλειου στην παραίτηση λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας.

Νέοι τριγμοί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο αφού λίγες ημέρες αφού ανέλαβε καθήκοντα διοικητή ο Χάρης Λυδάκης, χθες υπέβαλλε την παραίτησή του με έγγραφο που απέστειλε στην 7η ΥΠΕ Κρήτης.

Ο γιατρός μάλιστα σήμερα μεταβαίνει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου προκειμένου να καλύψει ο ίδιος εκεί εφημερία ως παθολόγος.

Σημειώνεται ότι στο κείμενο της παραίτησης που απέστειλε προς την 7η ΥΠΕ Κρήτης, ο Χάρης Λυδάκης παραιτείται και από την θέση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και από τα καθήκοντα του εκτελών χρέη διοικητή.

Η παραίτηση του νέου Διοικητή και Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Βενιζελείου σχετίζεται, όπως είπε ο ίδιος στο Ράδιο Κρήτη με τις μετακινήσεις παθολόγων του Βενιζελείου προς το Νοσοκομείο Ρεθύμνου για κάλυψη εφημεριών, κατάσταση για την οποία έχει εκφράσει την αντίθεσή του.

Συγκεκριμένα ο Χάρης Λυδάκης κλήθηκε να υποδείξει το όνομα Ειδικευόμενης Παθολόγου προκειμένου να μετακινηθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να καλύψει εφημερία.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, έθεσε εαυτόν στην διάθεση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και έτσι θα καλύψει εκείνος την εφημερία.

«Κανείς και τίποτα δεν θα σταματήσει με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου»

Μετά την παραίτηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει: "ότι κανείς και τίποτα δεν θα σταματήσει με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η πλήρης λειτουργία των χειρουργείων ξεκινά την 1η Νοεμβρίου, όπως είχε αποφασιστεί και άμεσα προκηρύσσονται, με διαδικασίες fast track, όλες οι θέσεις γιατρών ειδικοτήτων.

Για το Υπουργείο Υγείας προτεραιότητα έχει η υγεία των πολιτών του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Το Υπουργείο Υγείας δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο του Νόμου προκειμένου όλοι να εκτελούν τα νόμιμα καθήκοντά τους.

Την προσωρινή άσκηση καθηκόντων διοίκησης αναλαμβάνει ο Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα, Ευθύμιος Καρακώστας."

