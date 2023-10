Πολιτική

28η Οκτωβρίου: Το μήνυμα Δένδια για την Εθνική Επέτειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα θα επαναδιατυπώνει το "ΟΧΙ" ως νοήμονα απάντηση σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

-

«Η Ελλάδα, με πλήρη συναίσθηση της ιστορικής της ευθύνης, θα επαναδιατυπώνει το "ΟΧΙ" ως νοήμονα απάντηση σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», διαμηνύει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Με ισχυρές συμμαχίες και φυσικά με την αποτρεπτική ισχύ των Ένοπλων Δυνάμεών μας, ως προμετωπίδα των ενεργειών της. Και πάντοτε ως πιστός θιασώτης της Διεθνούς νομιμότητας και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσει τη συμπεριφορά της», επισημαίνει περαιτέρω.

Παράλληλα σχολιάζει ότι «οι Εθνικές Επέτειοι, οι παρελάσεις, οι αργίες είναι χρήσιμες, όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Συλλογικού Προτύπου, το οποίο νοηματοδοτεί την πολυχιλιετή Εθνική μας παρουσία στο Παγκόσμιο Γίγνεσθαι».

Ο κ. Δένδιας, αφού παρατηρεί ότι η γενιά των Ελλήνων του 1940 «ανέδειξαν την Εθνική αξιοπρέπεια, αντιστεκόμενοι πέραν κάθε συσχετισμού δυνάμεων στο Φασισμό και στο Ναζισμό», προτρέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων «εμπνεόμενοι από το παράδειγμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, να συνεχίσετε με προσήλωση να εκτελείτε τα καθήκοντά σας, στηριζόμενοι στα ιδανικά και τις παραδόσεις μας.

Ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε εσάς. Γνωρίζει ότι είστε οι φρουροί κάθε εσχατιάς της ελληνικής γης και συμπαραστάτες της κοινωνίας σε κάθε δυσκολία», καταλήγει στην ημερήσια διαταγή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μακρυπούλια: Η μητρότητα, οι κρίσεις πανικούς και οι παπαράτσι (βίντεο)

Σεισμός στα Καλάβρυτα