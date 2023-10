Οικονομία

Επενδυτική βαθμίδα: Συγχαρητήρια Μισέλ και Φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα

Η αναφορά των κορυφαίων αξιωματούχων των Βρυξελλών και η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα συγχαρητήρια τους στην Ελλάδα για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εξέφρασαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν, μετά τη λήξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και η οποία είναι πολύ ορατή μεταξύ των οίκων αξιολόγησης», ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ. «Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές γι' αυτό το αποτέλεσμα κι' αυτή την επιτυχία», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι στο τέλος της συζήτησης για την κατάσταση στην ευρωζώνη, οι ηγέτες της ΕΕ συνεχάρησαν την Ελλάδα «για την εξαιρετική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια».

«Η ανάκτηση μιας επενδυτικής βαθμίδας είναι σημαντικό ορόσημο», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν και έδωσε εύσημα στον ελληνικό λαό για τις τεράστιες θυσίες που έχει καταβάλει. «Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά είμαι σίγουρη ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει στον δρόμο της βιώσιμης πορείας», πρόσθεσε.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τόσο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και ο Πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και η Πρόεδρος της Επιτροπής, εκφράστηκαν στο Euro Summit με πολύ κολακευτικά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. pic.twitter.com/NsI5WI1GRk — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 27, 2023

