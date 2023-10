Οικονομία

28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με λιανεμπόριο και σούπερ μάρκετ - Ποια μαγαζιά είναι ανοιχτά

Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά την 28η Οκτωβρίου

Λόγω της εθνικής επετείου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Σάββατο τα σούπερ μάρκετ, τα μαγαζιά του λιανεμπορίου, κομμωτήρια, υπηρεσίες περιποίησης κ.α. Αντιθέτως ανοιχτά θα παραμείνουν τα μίνι μάρκετ, οι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και όσα μαγαζιά δουλεύουν κανονικά τις Κυριακές και τις αργίες.

Τι επισημαίνει η ΓΣΕΕ

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ επισημαίνει τα ακόλουθα: Κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία. Συνεπώς, κατά τις ημέρες αυτές, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση των εργαζομένων.

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Προσαυξάνεται κατά μία ημέρα η ετήσια άδεια των εργαζομένων με εξαήμερο, εφόσον, κατά τη διάρκειά της, συμπίπτει η αργία της 28ης Οκτωβρίου 2023.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την Κυριακή αργία, τις υποχρεωτικές αργίες, τον χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων και τις εξαιρέσεις από αυτές, ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών, περιέχονται στα άρθρα 193-209 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 80/2022, Α΄222).

Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα. Συνεπώς, δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, (κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή βλάβης εγκαταστάσεων ή υλικών), ύστερα από αναγγελία στην αστυνομία.

Για την παράνομη απασχόληση εργαζομένων κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας προβλέπονται σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

