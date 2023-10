Κόσμος

Αίγυπτος: Καραμπόλα αυτοκινήτων με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν σήμερα σε καραμπόλα αυτοκινήτων στον δρόμο που ενώνει το Κάιρο με την Αλεξάνδρεια

-

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν σήμερα σε καραμπόλα αυτοκινήτων στον δρόμο που ενώνει το Κάιρο με την Αλεξάνδρεια στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο "35 ανθρώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον 18 έχουν απανθρακωθεί", ανέφερε η εφημερίδα Al-Ahram που δημοσιεύει κατάλογο των ονομάτων "τουλάχιστον 53 τραυματιών".

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη εκδοχή της διαδικτυακής Al-Ahram, που επικαλείται το υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, οι νεκροί είναι 32 και οι τραυματίες 63.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται αστυνομικές πηγές και την οποία επικαλείται και το πρακτορείο Reuters, η σύγκρουση προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου σε ένα από τα αυτοκίνητα, στην περιοχή της Μπεχέιρα, περίπου 132 χλμ. βόρεια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας Κάιρο.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο όπου οι δρόμοι δεν συντηρούνται επαρκώς και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας γενικά δεν τηρείται.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αναποδογυρισμένο φορτηγό εγκάρσια στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας η άσφαλτος του οποίου έχει εν μέρει καεί. Πιο πέρα, τουλάχιστον ένα λεωφορείο και ένα μινιμπάς φαίνεται πως έχουν απανθρακωθεί σε μεγάλο βαθμό, όπως και πολλά αυτοκίνητα, ορισμένα από τα οποία καίγονται ακόμη.

Τριγύρω αργόσχολοι και ουρές αυτοκινήτων περιμένουν, εν μέσω κραυγών και οχλαγωγίας σε ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

Επισήμως, 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα το 2021 στην πιο πολυπληθή χώρα του αραβικού κόσμου, που μετρά 105 εκατομμύρια κατοίκους.

— Cairo 24 - ??????? 24 (@cairo24_) October 28, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Πέθανε η 16χρονη Αρμιτά Γκεραβάντ – Ήταν σε κώμα μετά από επίθεση της αστυνομίας ηθών

28η Οκτωβρίου – Αγρίνιο: Περηφάνια για τον μαθητή με ολική απώλεια όρασης που παρέλασε

28η Οκτωβρίου - Λιβάδι Λάρισας: Νεαροί παρέλασαν πάνω σε άλογα (εικόνες)