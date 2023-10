Τεχνολογία - Επιστήμη

Γάζα - Starlink: Ο Έλον Μασκ θα δώσει ίντερνετ με τον δορυφόρο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισακούστηκε η ολούνυχτια έκκληση για παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στη Γάζα.

-

Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι το δορυφορικό σύστημα Starlink της εταιρείας του, της SpaceX, θα παράσχει τηλεπικοινωνιακή σύνδεση στους «διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς αρωγής» που εργάζονται στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ διευκρίνισε ότι δεν είναι σαφές ποιος ελέγχει το διαδίκτυο στη Γάζα όμως «γνωρίζουμε πως κανένας τερματικός σταθμός δεν έχει ζητήσει σύνδεση σε αυτήν την περιοχή».

Το μπλακάουτ στην τηλεφωνία και το διαδίκτυο απομόνωσε τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και μεταξύ τους. Είναι αδύνατον να τηλεφωνήσει κανείς σε συγγενείς, να καλέσει ασθενοφόρα ή να συνεννοηθεί με τους συνεργάτες του στον θύλακα αυτόν, καθώς ο Ισραήλ διεύρυνε τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Αρτέμιδα: Επιβάτης λεωφορείο έσπασε τα τζάμια και απείλησε ότι θα τους σκοτώσεις όλους (εικόνες)

28η Οκτωβρίου – Αγρίνιο: Περηφάνια για τον μαθητή με ολική απώλεια όρασης που παρέλασε

Αίγυπτος: Καραμπόλα αυτοκινήτων με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)