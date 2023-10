Οικονομία

Αλεξανδρούπολη: Πήγε να πουλήσει εκατοντάδες λίτρα ελαιόλαδο ως “έξτρα παρθένο”

Πώς το ράλι στην τιμή του θεμελιώδους αυτού αγαθού της ελληνικής οικιακής οικονομίας, έμμεσα αυξάνει το λαθρεμπόριο και την πειρατική διακίνηση.

Όσο σκαρφαλώνει στα ύψη η τιμή του ελαιόλαδου, τόσο θα το εκμεταλλεύονται επιτήδειοι που "σερβίρουν" αμφίβολης ποιότητας λάδι σε χαμηλές τιμές σε ανυποψίαστους καταναλωτές. Άλλη μια τέτοια περίπτωση εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφαλείας στην Αλεξανδρούπολη, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας protothema.gr κατά την διάρκεια ελέγχου, συνελήφθη ένας Έλληνας ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει 23 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 391 λίτρα ελαιόλαδου, για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, ενώ δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν το είδος και την προέλευσή του. Οι ποσότητες του ελαιόλαδου κατασχέθηκαν, και δείγμα τους εστάλη στη Χημική Υπηρεσία για ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι ελαιόλαδο ή άλλου είδους λάδι, νοθευμένο ή επιχρωματισμένο, σύμφωνα με το protothema.gr

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν από πού προέρχονταν οι συσκευασίες με το αμφίβολης ποιότητας λάδι, ενώ ο κάτοχός τους παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί υπαίθριου εμπορίου και των αγορανομικών διατάξεων.

