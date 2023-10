Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Οκτωβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

Σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των :Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, Αγίου Αστερίου μάρτυρος, Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, Αποστόλου Κλεόπα, Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών, Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου στις 6:48 και δύση ήλιου στις 17:29.

Η Σελήνη είναι 16,4 ημερών.

Οι βίοι των Αγίων Μαρκιανού και αδερφών Ζηνοβίων

Ο άγιος ιερομάρτυρας Μαρκιανός χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Απόστολο Πέτρο και στάλθηκε στις Συρακούσες της Σικελίας. Εκεί ο άγιος με την προσευχή του κατέστρεψε τους ναούς των ειδώλων. Επιπλέον πραγματοποίησε πολλά θαύματα, με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί ειδωλολάτρες. Όμως την παρρησία του Αγίου δεν μπορούσαν να την υποφέρουν φθονεροί Ιουδαίοι και τον θανάτωσαν με βίαιο θάνατο.

Έζησαν και μαρτύρησαν την εποχή του Διοκλητιανού. Τα δύο αδέρφια κατάγονταν από τις Αίγες της Κιλικίας και προέρχονταν από οικογένεια πλούσια και ευσεβή. Ο Ζηνόβιος ήταν ιατρός και εξασκούσε την επιστήμη του αφιλοκερδώς. Τα δύο αδέρφια ασκούσαν μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Αυτό προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών και συγκεκριμένα του ηγεμόνα Λυσία, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη του Ζηνόβιου. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του προσήλθε οικειοθελώς στις αρχές και η αδερφή του η Ζηνοβία με την επιθυμία να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της. Και οι δύο θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό κατόπιν βασανιστηρίων.

Πηγή: ecclesia.gr

