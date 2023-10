Life

Μάθιου Πέρι: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειας

Με μία λιτή ενημέρωση «αποχαιρέτισε» τον αγαπημένο ηθοποιό η οικογένειά του.

Μέσω ανακοίνωσής τους στο περιοδικό People, η οικογένεια του Μάθιου Πέρι αποχαιρέτισε τον άνθρωπό της.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Ο Μάθιου έφερε τόση χαρά στον κόσμο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως φίλος» αναφέρει η οικογένεια του για να συμπληρώσει. «Σημαίνατε όλοι τόσα πολλά για αυτόν και εκτιμάμε τις εκδηλώσεις αγάπης», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια» βρέθηκε χθες νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες.

