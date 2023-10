Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση κατά των ΜΑΤ με πέτρες και μπουκάλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος διπλής επίθεσης έγιναν τα ΜΑΤ στα Εξάρχεια τη νύχτα από ομάδα ατόμων που πέταξε εναντίον τους πέτρες, μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα.

-

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου πραγματοποίησε ομάδα περίπου 30 ατόμων λίγο πριν τις 12 το βράδυ.

Λίγο αργότερα ακολούθησε νέα επίθεση σε αστυνομικούς στις οδούς Ναβαρίνου και Χ.Τρικούπη.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές φθορές σε ΙΧ και κάδους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν έγιναν συλλήψεις

Επεισόδια και το Σάββατο

Επεισόδια με μολότοφ και πέτρες έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/10) στα Εξάρχεια, με την Αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση χημικών. Αφορμή για την ένταση που σημειώθηκε στην περιοχή αποτέλεσε καταγγελία για σοβαρό ξυλοδαρμό 16χρονης που συμμετείχε σε αντιφασιστική συναυλία στο Νέο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση στα Εξάρχεια μετά τον τραυματισμό 16χρονης σε αντιφασιστική συναυλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πλήθος εισέβαλλε στο αεροδρόμιο Νταγκεστάν αναζητώντας Ισραηλινούς (βίντεο)

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Οκτωβρίου

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με υψηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα