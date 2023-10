Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Συλλήψεις για επίθεση με γκλομπ σε κατάστημα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την άγρια επίθεση σε κατάστημα της Νέας Ιωνίας.

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, -4- άτομα, καθώς ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε ομάδα ατόμων, η οποία το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου 2023 πραγματοποίησε επίθεση σε κατάστημα σε περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 28-10-2023, ομάδα -15- περίπου ατόμων, αφού στάθμευσαν δίκυκλα οχήματα σε περιοχή της Νέας Ιωνίας, κατευθύνθηκαν πεζή στο κατάστημα όπου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές με τα χέρια τους και πτυσσόμενο γκλοπ που έφερε άτομο της ομάδας, ενώ τραυματίστηκαν και -2- άτομα που παρευρίσκονταν στο χώρο.

Από αστυνομικές δυνάμεις διενεργήθηκαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους (σχετ. η από 29-10-2023 Ανακοίνωση), ενώ από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε η συμμετοχή των κατηγορούμενων στην επίθεση στο κατάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- δίκυκλες μοτοσικλέτες, καθώς και καπέλο τύπου τζόκεϊ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

