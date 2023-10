Κόσμος

Εκλογές - Κολομβία: Βαριά ήττα για το κυβερνών σχήμα

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κολομβία, οι οποίες επέφεραν πλήγμα στο κυβερνών σχήμα.

Η κεντροαριστερή συμμαχία που βρίσκεται στην εξουσία στην Κολομβία υπέστη χθες Κυριακή βαριές ήττες στις σημαντικότερες πόλεις στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, με βάση τα επίσημα αποτελέσματα.

Με τη συμμετοχή να φθάνει το 55%, η κεντροαριστερή συμμαχία γεύτηκε πικρές ήττες στην πρωτεύουσα Μπογοτά (βορειοανατολικά), στην Κάλι (νοτιοδυτικά), στην Μπαρανκίγια (βόρεια) και αλλού.

Στην Μπογοτά, ο Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, υποψήφιος του κόμματος Nuevo Liberalismo (κέντρο), κέρδισε τον δήμο λαμβάνοντας το 49% των ψήφων. Ο γιος του φιλελεύθερου άλλοτε υποψηφίου για την προεδρία Λουίς Κάρλος Γκαλάν, που είχε δολοφονηθεί κατά διαταγή του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ το 1989, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2024.

Ο κ. Γκαλάν θα διαδεχθεί έτσι την Κλαούντια Λόπες (κεντροαριστερά), την απερχόμενη δήμαρχο της πρωτεύουσας των 8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τον δήμο της Μεδεγίν κέρδισε ο πολιτικός της δεξιάς Φεδερίκο Γκουτιέρες. Αυτός της Κάλι θα περάσει στα χέρια του Αλεχάντρο Έδερ (κεντροδεξιά). Ο πρώην δήμαρχος Αλεχάντρο Τσαρ (κεντροδεξιά) επιστρέφει στον θώκο του δημάρχου στην Μπαρανκίγια.

Σχεδόν 39 από τα 50 εκατομμύρια πολίτες της Κολομβίας καλούνταν χθες να εκλέξουν τους δημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, τους κυβερνήτες και τα μέλη των περιφερειακών κοινοβουλίων για την περίοδο 2024-2027.

Στην εξουσία από τον Αύγουστο του 2022, ο κεντροαριστερός συνασπισμός «Ιστορική συμφωνία» (Pacto Historico) του προέδρου Πέτρο σαρώθηκε σε αυτές τις εκλογές.

Διαδικασίας που άλλοι χαρακτήριζαν δημοψήφισμα και άλλοι βαρόμετρο της κοινής γνώμης για τα πεπραγμένα του πρώτου προέδρου στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά. Ο Μαουρίσιο Βελάσκες, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων, εκτίμησε πως ο Γουστάβο Πέτρο τιμωρήθηκε εξαιτίας της «διάβρωσης της εικόνας του».

Υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες έχουν εμπλακεί μέλη της οικογένειάς του, οι δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνιών ειρήνης με τις κυριότερες ένοπλες οργανώσεις και η αναζωπύρωση της βίας εν μέρει εξηγούν τις ήττες της παράταξής του.

Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από κύμα βίας αποδιδόμενο σε αντάρτες και συμμορίες. Οι αρχές ανέφεραν την Τετάρτη πως διενεργούν έρευνες για τους φόνους επτά υποψηφίων στις τοπικές εκλογές.

Η θητεία του 63χρονου κ. Πέτρο θα ολοκληρωθεί το 2026. Δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την επανεκλογή του.

Ο πρόεδρος συνεχάρη τους νικητές των εκλογών και τούς υποσχέθηκε συνεργασία. «Είναι καθήκον μας να σεβαστούμε τη φωνή του λαού», είπε και πρόσθεσε πως θα εξετάσει τις προτάσεις του με σκοπό «να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μαζί μια χώρα που καταπολεμά τη διαφθορά, την αδικία και την κλιματική αλλαγή», δήλωσε.

Παρότι η συμπολίτευση υποβάθμιζε τις εκτιμήσεις πως αυτές οι εκλογές θα προσλάμβαναν χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ο Γουστάβο Μπολίβαρ, ο υποψήφιός της στην Μπογοτά –ήρθε τρίτος–, έκανε λόγο για «ψήφο τιμωρίας» λόγω της απογοήτευσης για το κυβερνητικό έργο.

