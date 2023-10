Αθλητικά

Αλέξης Κούγιας: Δέχθηκε επίθεση σε γήπεδο στα Μέγαρα (βίντεο)

Πότε και πώς, οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας επιτέθηκαν στο γνωστό δικηγόρο με αποτέλεσμα την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Αντιμέτωπος με ομάδα εξαγριωμένων οπαδών βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 29/10 στα Μέγαρα ο Αλέξης Κούγιας, στο περιθώριο της αναμέτρησης Βύζας Μεγάρων - Κρόινθος. Ο γνωστός δικηγόρος και πρόεδρος της ομάδας της Κορίνθου, προπηλακίστηκε από οπαδούς του Βύζαντα Μεγάρων, κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης μεταξύ των δυο ομάδων.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα αστυνομικού ρεπορτάζ lawandorder.gr ο Αλέξης Κούγιας, βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης από ομάδα ατόμων που του επιτέθηκαν φραστικά και του εκτόξευσαν μπουκάλια με νερό και διάφορα αντικείμενα. Μάλιστα χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών για να εκτονωθεί η κατάσταση. Αφορμή του επεισοδίου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν χειρονομίες που έκανε ο γνωστός νομικός μετά την επίτευξη τέρματος από την ομάδα της Κορίνθου, η οποίος για τη ιστορία, πανηγύρισε την νίκη με 1-2 μέσα στα Μέγαρα τον τοπικό Βύζαντα για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Να σημειώσουμε κ. Κούγιας εδώ και περίπου ένα χρόνο είναι επικεφαλής στη διοίκηση της Κορίνθου, μετά το πέρασμα του από πολλές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

