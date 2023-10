Life

Μάθιου Πέρι: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας για τον θάνατο του ηθοποιού που έχει προκαλέσει παγκόσμιο θρήνο.

Τα αίτια του θανάτου του 54χρονου Μάθιου Πέρι εξέτασε ο ιατροδικαστής, ο οποίος ωστόσο δεν κατέληξε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

«Σε περιπτώσεις όπου η αιτία θανάτου δεν μπορεί να καθοριστεί κατά τη διαδικασία της νεκροψίας, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό αναβολής έως ότου ολοκληρωθούν οι περαιτέρω έλεγχοι», αναφέρεται, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολο.

Οι ανακριτές αναμένουν τα αποτελέσματα της τοξικολογικής έκθεσης, ώστε να καταλήξουν στα αίτια του θανάτου το Πέρι, οι απαντήσεις όμως, μπορεί να πάρουν ακόμα και εβδομάδες μέχρι να βγουν.

Η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί, ενώ στο χώρο δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, παρά μόνο πλήθος συνταγογραφούμενων χαπιών.

