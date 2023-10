Πολιτισμός

Αρχαιολόγοι: Το ΣτΕ απέρριψε το αίτημά τους για το κτήριο της Ερμού

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου είχε προσφύγει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για το κτήριο της Ερμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αμετάκλητα το αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων(ΣΕΑ)περί αναστολής εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης, με την οποία η υπουργός Πολιτισμού ανακάλεσε την παραχώρηση προς τον ΣΕΑ, του ακινήτου της οδού Ερμού 134-136.

Ακολουθεί ολόκληρηση η ανακοίνωση:

«Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 εκδόθηκε η 327/2023 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απέρριψε αμετάκλητα το αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων περί αναστολής εκτέλεσης της με αρ. 388268/11.8.2023 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, που ανακάλεσε την παραχώρηση προς τον ΣΕΑ, του ακινήτου της οδού Ερμού 134-136. Η αυτόβουλη συμμόρφωση του ΣΕΑ προς την άμεσα εκτελεστή δικαστική κρίση, στην οποία ο ίδιος προσέφυγε, συνιστά ενέργεια υποχρεωτική εκ του Συντάγματος».

