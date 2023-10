Life

“Το Πρωινό” - Αθερίδης: Με τη Σμαράγδα Καρύδη είμαστε μαζί 20 χρόνια (βίντεο)

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο "Πρωινό" το πρωί της Δευτέρας για όλα.

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" και είχε μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα.

Μίλησε, μεταξύ άλλων, για την Σμαράγδα Καρύδη, τα εγγόνια του αλλά και τα "όχι" στη ζωή του.

Όπως είπε, ο δημοφιλής ηθοποιός "τα εγγόνια μου έχουν δώσει χαρά στη ζωή μου και με έχουν φέρει πιο κοντά και με την πρώην σύζυγό μου", ενώ εξομολογήθηκε πως θεωρεί πιο σπουδαίο άνθρωπο την πρώην σύζυγό του από τον ίδιο.

Αναφορικά με τα "όχι" που έχει πει στη ζωή του ανέφερε πως "είναι πιο εύκολο στη ζωή να λέει κανείς "όχι", ενώ το να προσπαθήσεις και να πεις "ναι" είναι η δύσκολη δουλειά.





Για τη γυναίκα της ζωή του, τη Σμαράγδα Καρύδη είπε πως "είμαστε μαζί 20 χρόνια. Έχουμε κοινή αισθητική για τη ζωή και τη δουλειά, δεν μας αρέσει πολύ το έξω αλλά προτιμούμε να μαζευόμαστε σε σπίτια με φίλους και γενικά υπάρχει απόλυτη αρμονία μεταξύ μας".

Όσο για το πως και αν διατηρείται το πάθος μετά από πολλά χρόνια σχέσης είπε πως "δεν είναι φυσικά ο σεξουαλικός πόθος όπως στην αρχή της σχέσης, όμως για μένα η σημασία είναι στο να διατηρείς και να ανανεώνεις το θαυμασμό για τον άνθρωπό σου". "Πειρασμοί υπάρχουν σημασία έχει αν θα ενδώσεις στον πειρασμό" είπε ο δημοφιλής και αγαπημένος ηθοποιός

Για τον Στέφανο Κασσελάκη και την εκλογή του ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως "εφόσον ψηφίστηκε από την βάση δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Ο κ. Κασσελάκης είναι μία χαρά, άλλωστε η αριστερά έχει παράδοση στην διάσπαση".

Σχετικά με τα επαγγελματικά του δήλωσε πως "προτιμώ την κωμωδία γιατί πάντα ο κόσμος με το γέλιο ξεκουράζεται και αυτό μου δίνει ικανοποίηση" ενώ αποκάλυψε πως βρίσκεται σε συζυτήσεις για την τηλεοτπική του επιστροφή.

