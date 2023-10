Αθλητικά

ΟΑΚΑ - Χάντμπολ: Η ΑΕΚ επιστρέφει στην έδρα της

Τι έδειξε η μελέτη στατικότητας σχετικά με το γήπεδο χαντμπολ της Αίθουσας "Κασιμάτης", και άλλους χώρους του σταδίου.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, που διενεργήθηκε επί της ολοκληρωμένης Μελέτης σχετικά με την στατική επάρκεια των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των Στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Το Υπουργείο Αθλητισμού παρέλαβε από τοτην πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης, που διενεργήθηκε επί της ολοκληρωμένης Μελέτης σχετικά με την στατική επάρκεια των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των Στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Σ’ αυτή την πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης αναφέρεται, με τη δέουσα επιστημονική σαφήνεια και απόλυτη τεκμηρίωση, ότι υπό την εφαρμογή συγκεκριμένων προϋποθέσεων δεν συντρέχουν κίνδυνοι ασφαλείας για τρεις χώρους στο κεντρικό Στάδιο και το Ποδηλατοδρόμιο: Πρόκειται για

την αίθουσα «Γιώργος Κασιμάτης», η οποία φιλοξενεί γήπεδο χαντμπολ και αποτελεί την επίσημη έδρα χάντμπολ της ΑΕΚ,

τα γραφεία που στεγάζονται στο Κεντρικό Στάδιο και

την υπόγεια αίθουσα του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου,

με τη σήμανση συγκεκριμένων σημείων ελεύθερης εισόδου και εξόδου τους, σημεία που δεν επηρεάζονται από τα Στέγαστρα Καλατράβα.

Ήδη, εκδίδεται από το Υπουργείο Αθλητισμού η Απόφαση επαναλειτουργίας της αίθουσας Κασιμάτη (με περιορισμούς στη χωρητικότητά της -εξαιτίας των ειδικών σημείων εισόδου/εξόδου της- κατά τη διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων από τους χρήστες της, οι οποίοι σ’ αυτόν τον ένα μήνα αναστολής της είχαν διαμοιραστεί σε άλλες εγκαταστάσεις ανά την Αττική), της υπόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Ποδηλατοδρόμιο και των γραφείων Διεύθυνσης και Υπηρεσιών στο Κεντρικό Στάδιο.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ φροντίζει για τη διευθέτηση όλων των σχετικών ζητημάτων, ώστε το ταχύτερο δυνατό να δοθούν οι συγκεκριμένοι χώροι προς χρήση.

Επιπλέον, οι ειδικοί πραγματογνώμονες του ΤΕΕ υπογραμμίζουν ότι ο εξονυχιστικός έλεγχός τους συνεχίζεται και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί νεότερη Έκθεσή τους, σχετικά με την κατάσταση των υπόλοιπων χώρων, καθώς και με το σύνολο των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να γίνουν προκειμένου να καταστεί ξανά απόλυτα ασφαλής η συνολική χρήση του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου.

«Τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι αποφάσεις μας συνδέονται άμεσα και κατά προτεραιότητα με την ασφάλεια των αθλητών, των αθλουμένων, των θεατών και φυσικά των εργαζομένων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας» υπογραμμίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και σημειώνει:

«Ακολουθούμε με προσήλωση τις υποδείξεις των ειδικών και εφαρμόζουμε τις προτάσεις τους. Μας υποδεικνύουν συγκεκριμένες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία ορισμένων χώρων στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο και τις υλοποιούμε, αναμένοντας την επόμενη Έκθεσή τους για τα ζητήματα που αφορούν στα δύο Στέγαστρα Καλατράβα. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, έχει εντάξει και υλοποιεί με συνέπεια στα Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης την ολιστική αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου με 57 εκατ. ευρώ».