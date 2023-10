Οικονομία

Appodixi - Φοροδιαφυγή: Bonus για όσους κάνουν καταγγελία

Επιβράβευση για όσους κάνουν καταγγελία για φοροδιαφυγή.

Οικονομικό όφελος θα έχουν όσοι πολίτες καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Αppodixi, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν.

Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στην διάρκεια της παρουσίασης για την νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών της ΑΑΔΕ. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες το οικονομικό όφελος (μπόνους) θα περιλαμβάνονται σε διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχέδιο με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που θα παρουσιαστεί αύριο στο υπουργικό συμβούλιο.

