Formula 1: Όσα έγιναν στο GP Mεξικού που απολαύσαμε σε ΑΝΤ1 και ANT1+ (εικόνες)

Πώς σχολίασε το θρίαμβό του στο γκραν πρι. Κατατάξεις, λεπτομέρειες και δηλώσεις από όλη τη φιλόδοξη διοργάνωση την οποία προέβαλε αποκλειστικά ο ΑΝΤ1.

Το 20ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 29 Οκτωβρίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος, παρά τις συνεχείς ανατροπές, κατάφερε τελικά να πάρει το σομπρέρο κατακτώντας την 51η νίκη της καριέρας του!

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 20Ο GRAND PRIX ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το ξεκίνημα του Grand Prix στο Μεξικό έκρυβε μια μεγάλη απογοήτευση για τους 400.000 Μεξικανούς, που είχαν κατακλύσει τις κερκίδες του Hermanos Rodriquez. O τοπικός ήρωας Σέρτζιο Πέρεζ, που εκκινούσε από την 5η θέση, τράκαρε στην πρώτη στροφή με τον poleman Σαρλ Λεκλέρ και οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη. Ο Μεξικανός οδηγός, που έκανε εξαιρετική εκκίνηση, βρέθηκε στην ίδια ευθεία με τους Φερστάπεν και Λεκλέρ λίγο πριν τα φρένα. Ήταν, όμως, από την εξωτερική και δεν χώραγαν να στρίψουν και οι τρεις. Έτσι, έληξε άδοξα το όνειρό του για μια θέση στο βάθρο του Grand Prix της πατρίδας του. Οι ιαχές «Checo, Checo» κόπασαν και ο αγώνας πήρε μια υποτονική τροπή. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1677582/grand-prix-mexikoy-51i-niki-gia-ton-astamatito-verstappen

Σε αντίθεση με τον Πέρεζ, ο Φερστάπεν, που εκκινούσε 3ος κατάφερε να στρίψει πρώτος. Ο Ολλανδός στάθηκε τυχερός, καθώς επέλεξε την εσωτερική και ο Λεκλέρ του έδωσε χώρο, ώστε να στρίψουν και οι δύο. Χώρος, που έλειψε από τον Πέρεζ. Η Red Bull απογειώθηκε και το κάθετο πλαϊνό της εμπρός αεροτομής της Ferrari έσκισε το πλαϊνό κάλυμμα στο ύψος του ψυγείου. Παραδόξως, η αεροτομή της Ferrari δεν καταστράφηκε, παρότι το πλαϊνό έσπασε. Ο Λεκλέρ κατάφερε να συνεχίσει, αφού αποκολλήθηκε το κομμάτι του πλαϊνού. Για την απομάκρυνσή του από το οδόστρωμα χρειάστηκε η υιοθέτηση καθεστώτος εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας.

Στη συνέχεια, ο αγώνας άρχισε να βρίσκει ρυθμό και η στρατηγική των ομάδων να αποκαλύπτεται. Οι περισσότεροι οδηγοί εκκίνησαν με τη μέση γόμα και ο πρώτος που μπήκε για να την αλλάξει ήταν ο Φερστάπεν. Ο πρωταθλητής είχε διαθέσιμα δύο νέα σετ σκληρής γόμας (δεν την είχε δοκιμάσει καθόλου το 3ημερο), οπότε έβαλε το πρώτο στον 19ο γύρο. Ο Λεκλέρ, αντίθετα, περίμενε ως τον 31ο γύρο για να αλλάξει ελαστικά. Αν σ’ αυτό το διάστημα είχε εμφανιστεί αυτοκίνητο ασφαλείας, ο αγώνας θα άλλαζε υπέρ της Ferrari. Ο Χάμιλτον άλλαξε από μέση σε σκληρή γόμα στον 24ο γύρο. Μόλις έβαλε ο Λεκλέρκ τη σκληρή γόμα, τράκαρε ο Μάγκνουσεν. Αυτοκίνητο ασφαλείας, διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία και ο Φερστάπεν άλλαξε λάστιχα βάζοντας το 2ο σετ σκληρής γόμας χωρίς να χάσει το προβάδισμα. Αρκετοί οδηγοί δεν είχαν φρέσκο σετ ελαστικών για να βάλουν, με αποτέλεσμα ο Χάμιλτον να αναγκαστεί να βάλει μεταχειρισμένη μέση γόμα.

Στη στατική επανεκκίνηση ο Φερστάπεν κράτησε με άνεση πίσω του τη Ferrari του Λεκλέρ, ενώ ακολουθούσαν οι Χάμιλτον, Σάινθ και Ράσελ. Ο Χάμιλτον πίεζε και λίγους γύρους μετά πέρασε τον Λεκλέρ. Αντίθετα, ο Ράσελ δεν κατάφερε να περάσει τον Σάινθ, καθώς είναι δύσκολο να ακολουθείς για ώρα το προπορευόμενο μονοθέσιο, γιατί υπερθερμαίνονται η μηχανή και τα φρένα. Ειδικά σε υψόμετρο 2.2km, που ο αέρας είναι πιο αραιός (-20%), το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο. Καθώς, ο Λεκλέρ είχε τη σκληρή γόμα και ο Χάμιλτον τη μέση, η λογική έλεγε ότι σταδιακά η φθορά της C4 θα έφερνε σε δύσκολη θέση τον Βρετανό. Όμως, ο πρωταθλητής κατάφερε να διαχειριστεί τα ελαστικά και τη δυναμική τους με άριστο τρόπο. Είναι ενδεικτικό ότι σημείωσε τον ταχύτερο γύρο αγώνα, στο τελευταίο πέρασμα με το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Ράσελ έχασε και την 5η θέση από τον εξαιρετικό χθες Νόρις (οδηγός της ημέρας), που εκκινούσε 18ος, ρίσκαρε με τη μαλακή γόμα στην αρχή και κατάφερε να αναρριχηθεί στην 5η θέση, παρότι στην επανεκκίνηση έχασε 4 θέσεις λόγω της σκληρής γόμας. Ο Νόρις τερμάτισε μπροστά από τον Πιάστρι, που εκκινούσε 7ος και τερμάτισε τελικά 8ος. Ο Αυστραλός ενεπλάκη σε σύγκρουση με τον Τσουνότα, δίνοντας μάχη για θέση. Η σύγκρουση – αγωνιστικό συμβάν αποφάνθηκαν οι αγωνοδίκες – είχε ως αποτέλεσμα ο Ιάπωνας να βρεθεί εκτός βαθμών. Αντίθετα, ο Ρικιάρντο ολοκλήρωσε την πολύ καλή εμφάνισή του δίνοντας στην Alpha Tauri τους 6 βαθμούς της 7ης θέσης. Αυτό έφερε ανατροπή στην βαθμολογία των κατασκευαστών, όπου η ιταλική ομάδα ανέβηκε στην 8η θέση και ισοβαθμεί με την Alfa Romeo, αλλά η 7η θέση του Ρικιάρντο κάνει τη διαφορά. Στη μάχη της 2ης θέσης του πρωταθλήματος κατασκευαστών η διαφορά των 22 βαθμών ανάμεσα σε Mercedes και Ferrari παρέμεινε σταθερή.

Η τελική κατάταξη του 20ου Grand Prix στο Μεξικό έχει ως εξής:

Στο βάθρο ανέβηκαν, όπως και πέρυσι, οι Φερστάπεν και Χάμιλτον. Όμως, στην 3η θέση, που πέρυσι βρίσκονταν ο Πέρεζ φέτος ήταν ο Λεκλέρ, προς απογοήτευση των Μεξικάνων οπαδών. Ο Φερστάπεν έχει πάρει 5 νίκες στην πίστα Hermanos Rodriquez (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). Η χθεσινή νίκη του ήταν η 51η της καριέρας του, με τον Ολλανδό να ισοφαρίζει τον αριθμό νικών του 4ακις πρωταθλητή Αλαίν Προστ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Φερστάπεν τόνισε: «Ο ρυθμός του μονοθέσιου ήταν πολύ καλός, σχεδιάζαμε να κάνουμε μια διαφορετική στρατηγική από όλους τους άλλους, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το δείξουμε αυτό με την κόκκινη σημαία. Παρόλα αυτά, ήμασταν πολύ δυνατοί με τα σκληρά ελαστικά στο τέλος. Το να κερδίσεις 16 αγώνες σε μια σεζόν είναι κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήταν δυνατό, αυτή η σεζόν είναι απίστευτη. Καταλαβαίνω από την πλευρά του Τσέκο, γιατί ρίσκαρε στην αρχή και θα ήταν απίστευτο για αυτόν να ανέβει στο βάθρο στον εντός έδρας αγώνα του, εδώ στο Μεξικό. Ευτυχώς το πλήθος έμεινε, και ήταν καταπληκτικά όλο το Σαββατοκύριακο, ένιωσα τόσο ευπρόσδεκτος εδώ, όπως πάντα. Το μυαλό μου είναι ήδη στον επόμενο αγώνα, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Βραζιλία».

Από την πλευρά του ο Χάμιλτον πρόσθεσε: «Ειλικρινά, δεν το περίμενα αυτό είναι πάντα υπέροχο το συναίσθημα όταν προοδεύεις βήμα – βήμα. Το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο σε σύγκριση με τον τελευταίο αγώνα, όπου ακυρωθήκαμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο προσπάθησα πολύ να φτιάξω σωστά τη ρύθμιση του κρατήματος και νομίζω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά. Προφανώς για να μείνουμε μπροστά από τη Ferrari στη βαθμολογία, πρέπει να τερματίσουμε μπροστά τους για να κρατήσουμε τη 2η θέση στους κατασκευαστές, οπότε γι’ αυτό πίεζα σήμερα».

Ο Λεκλέρ, που παρά τη σύγκρουση της πρώτης στροφής ανέβηκε στο βάθρο, τόνισε: «Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ κρίμα αυτό που συνέβη με τον Τσέκο στον εντός έδρας αγώνα του. Από την άλλη, κοιτάζοντας το συμβάν σε replay δεν είχα πού να πάω. Φρενάραμε όλοι στο ίδιο σημείο και μετά προσπαθούσα να παραμείνω στα δεξιά όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Μαξ, αλλά ο Τσέκο νομίζω ότι δεν ήξερε ότι ο Μαξ ήταν εκεί, άρχισε να στρίβει και μετά συγκρουστήκαμε. Είχαμε αρκετή ζημιά στο μπροστινό αριστερό μέρος και έπρεπε να ελέγξουμε την ανάρτηση, η οποία δεν ήταν εντάξει καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν έκπληξη ότι μπόρεσα να κρατήσω τον ρυθμό και να έχουμε έναν δυνατό αγώνα από εκείνη τη στιγμή και μετά. Με το σκληρό ελαστικό δυσκολευτήκαμε λίγο περισσότερο ως ομάδα, οπότε πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι προσωπικά δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, είμαι ικανοποιημένος με την προσωπική μου απόδοση. Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με τη συνολική απόδοση. Θέλω να κερδίζω και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ικανό μονοθέσιο. Ακόμη και η Mercedes φαίνεται να έχει προβάδισμα απέναντί μας σήμερα. Είχαμε μια μικρή ζημιά, από τη σύγκρουση, οπότε νομίζω ότι έπαιξε ρόλο σε αυτό, αλλά ήταν πολύ δυνατοί».

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Χάμιλτον και Λεκλέρ μετά το τέλος του αγώνα εδώ: https://www.antenna.gr/watch/1677576/oi-diloseis-ton-verstappen-hamilton-leclerc

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στις 19:00, στη Βραζιλία για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 20ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

