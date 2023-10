Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Άνδρας έπνιξε νεογέννητα γατάκια (βίντεο)

Κτηνωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας άνδρας σκότωσε νεογέννητα γατάκια.

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ηλικιωμένος, σκότωσε δύο νεογέννητα γατάκια.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο ηλικιωμένος άνδρας έπνιξε δύο νεογέννητα γατάκια που βρέθηκαν μέσα στο λούκι στην αυλή του σπιτιού του.

Όπως δείχνουν και οι εικόνες στο σοκαριστικό βίντεο, ο άνδρας, φράζει το λούκι με ένα πανί, και μετά το γεμίζει με νερό από το λάστιχο της αυλής. Όταν βγάζει την αυτοσχέδια "τάπα" τα γατάκια είναι νεκρά.

Το βίντεο με την κτηνωδία, κατέγραψε ένας γείτονας που προσπάθησε να τον αποτρέψει για να τον καταγγείλει.

