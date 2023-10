Life

“The 2Night Show”: Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου εφ’ όλης της ύλης (βίντεο)

Εξομολογήσεις της ηθοποιού "από καρδιάς", για θέματα τα οποία περιμέναμε να την ακούσουμε να μιλά, ανοιχτά και δημόσια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε χαμογελαστός τη Δευτέρα 20/10 στο στούντιο του "Τhe 2night show" την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ομολογώντας ότι της έχει αδυναμία. «Είσαι πάντα αυτός ο άνθρωπος που μπορώ να μιλήσω μαζί του όμορφα, χαλαρά, και σ’ αγαπώ πολύ», μοιράστηκε από την πλευρά της η ηθοποιός με το δημοφιλή παρουσιαστή .

Ερωτηθείσα για σχέση της με την πολιτική, αποκάλυψε: «Έχω σκεφτεί το να κατέβω στην πολιτική κι εξακολουθώ να το σκέφτομαι σοβαρά, μ’ αρέσει να είμαι παρούσα, να ενεργοποιώ τους ανθρώπους, να τους παροτρύνω και να προσπαθώ για ν’ αλλάξουν τα πράγματα. Έχω όμως “ζήτημα” με τα κόμματα. Είχα προτάσεις στις εκλογές, δεν ένιωθα όμως ότι ανήκω σε κάποιο κόμμα. Η αλληλεγγύη, η προσπάθεια κι η προσφορά δεν έχουν χρώμα».

Μιλώντας για την ιδιότητά της ως influencer, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ανέφερε ότι αυτή η ιδιότητα έρχεται ως επιστέγασμά άλλων πορειών στη ζωή. Μιας καριέρας, μιας ενασχόλησης με την Τέχνη, με κοινωνικά ζητήματα και ούτω καθεξής. «Λέω στα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται γι’ αυτή τη δραστηριότητα, να μην το αντιμετωπίζουν ως έναν εύκολο δρόμο για φήμη, δύναμη και χρήματα, αλλά ως μια ευκαιρία να παροτρύνουν και να εμπνεύσουν ανθρώπους να κάνουν μια καλύτερη επιλογή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σύνολο της συνέντευξης της Πηνελόπης Αναστασοπούλου:

