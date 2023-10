Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τέλος Επιτηδεύματος: Μείωση 50% αναλόγως δήλωσης εισοδήματος

Τι προβλέπεται για τη μείωση του επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ελάχιστο ποσό φόρου, που ισούται πρακτικά με αυτόν που πληρώνει ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με βασικό μισθό, αποφάσισε να επιβάλει η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς επτά στους δέκα δηλώνουν σήμερα κέρδος κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο, όπως ανακοίνωσε σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός.

Προκειμένου δε να μετριάσει τις αντιδράσεις, ανακοινώθηκε σήμερα δια του πρωθυπουργού μια διπλή κίνηση σε ό,τι αφορά το τέλος επιτηδεύματος (650 έως 1.000 ευρώ). Με βάση την εξαγγελία, η οποία θα εξειδικευτεί αργότερα σήμερα από το οικονομικό επιτελείο, όσοι επαγγελματίες δηλώνουν έσοδα κάτω από τον κατώτατο μισθό, θα δουν το 2024 μείωση 25% και όσοι δηλώνουν έσοδα πάνω από αυτό, περιορισμό του τέλους κατά το ήμισυ.

Ανακοινώνοντας την επιβολή κατώτατου τεκμαρτού ορίου εισοδήματος ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι επαγγελματίες «αποκτούν ωστόσο και ένα επιπρόσθετο κίνητρο για φορολογική συνέπεια. Οσοι έχουν κέρδη πάνω από το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτόματα από το 50% του τέλους επιτηδεύματος. Για τους υπόλοιπους, η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%».

Πρακτικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα θεωρείται δεδομένο πως κατ’ ελάχιστο εξασφαλίζουν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα φορολογητέο εισόδημα 10.900 ευρώ, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό των 780 ευρώ επί 14. Με την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή 9% έως τα 10.000 ευρώ και 22% για το επόμενο κλιμάκιο, ο ελάχιστος φόρος που προκύπτει ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και φτάνει τα 1.102 ευρώ, αν και θα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Ελάχιστο εισόδημα και ελάχιστος φόρος θα είναι μαχητά, που σημαίνει πως εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αποδείξει με στοιχεία πως το πραγματικό του εισόδημα είναι μικρότερο, θα μπορεί να φορολογηθεί σε αυτή τη βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΥΠΕΘΟ, σε σύνολο 676.000 ΑΦΜ ελεύθερων επαγγελματιών, ποσοστό 32,7% δηλώνει μηδενικό εισόδημα, ένα επιπλέον ποσοστό 25,5% δηλώνει εισόδημα έως 5.000 ευρώ και υπάρχει και ένα ποσοστό 20% το οποίο δηλώνει εισοδήματα πάνω από 10.900 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς το έμμεσο αφορολόγητο με τον εισαγωγικό συντελεστή στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος και στο αμέσως επόμενο κλιμάκιο ο συντελεστής ανεβαίνει στο 22%.

Στο νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το euro2day.gr, μαζί με όλα τα μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής τα οποία είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, προβλέπονται παράλληλα μπόνους επιβράβευσης για όσους φορολογούμενους αποκαλύπτουν επώνυμα πλαστές αποδείξεις κάνοντας χρήση της εφαρμογής Appodixi. Η οικονομική επιβράβευση θα κυμαίνεται από 100 έως και 3.000 ευρώ, σε συνάρτηση με το μέγεθος της φοροδιαφυγής που αποκαλύπτεται.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Παππάς, Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, καθιστά το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και των ατομικών επιχειρήσεων «ένοχο» μιας δήθεν συλλογικής ευθύνης, που μας γυρνά στη ρητορική και στις πολιτικές των πρώτων μνημονίων. Η προσχηματική κυβερνητική προσπάθεια της «δίκαιης φορολόγησης» επιβάλλει, πλέον, ελάχιστο φόρο 1.100 ευρώ σε υψηλό τεκμαρτό εισόδημα σε όλους ανεξαιρέτως. Στην επιβάρυνση αυτή προστίθενται και τα 650 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης υποσχόταν (από το 2018) να καταργήσει, αλλά το διατηρεί ως σήμερα. Η κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ήταν και είναι σαφής. Αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως, με όφελος έκπτωσης φόρου 900 ευρώ και επιπλέον ελάφρυνση 650 ευρώ από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Δυστυχώς, ο ανήφορος των μικρών και μεσαίων επιτηδευματιών δεν τελειώνει εδώ. Μετά την αύξηση των εισφορών κατά 9,6% το 2023, φαίνεται πως έρχεται νέα αύξηση της τάξης του 4% στις αρχές του 2024. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη και δίκαιο φορολογικό σύστημα, όχι στοχοποίηση και επιπλέον άδικα βάρη».

Σε ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται: «Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι πριν από λίγους μήνες ευαγγελιζόταν καμία αύξηση φόρου αλλά αντιθέτως υποσχόταν την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση τεκμηρίων χωρίς αστερίσκους, σήμερα δια στόματος του κ. Μητσοτάκη, εξήγγειλε ένα νέο οριζόντιο κεφαλικό φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ενώ παραμένει και το τέλος επιτηδεύματος έστω και μειωμένο κατά 50%. Η άδικη φορολογική πολιτική συνεχίζεται με σκοπό την εξεύρεση πρόσθετων εσόδων -πέραν των υπερεσόδων από την έμμεση φορολογία- για τη χρηματοδότηση πλήθους φοροαπαλλαγών που αφορούν, όμως, λίγους και ισχυρούς. Με την πρωθυπουργική εξαγγελία η Κυβέρνηση μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ομολογεί απερίφραστα ότι έχει αποτύχει πλήρως στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αλλά και στην αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους καταναλωτές για να στοχεύσει τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Αναρωτιόμαστε αν αυτή ήταν τελικά η πρόταση της μελέτης που είχε αναθέσει στο Ι.Ο.Β.Ε. για τη φοροδιαφυγή, την οποία ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών να κοινοποιήσει.

Πάντως ο Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος στη σημερινή ομιλία του στο 19ο Tax Forum εισηγήθηκε περαιτέρω διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την επέκταση της χρήσης των POS, παροχή κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη συνέχιση της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών εργαλείων της ΑΑΔΕ. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που συστηματικά ζητούν και οι κοινωνικοί εταίροι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που δημιουργεί μεταξύ άλλων και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η Κυβέρνηση όμως αποφασίζει να χαράσσει εν κρυπτώ την οικονομική πολιτική και για αυτό είναι αποκλειστικά υπόλογη για τις κραυγαλέες αστοχίες της όπως η σημερινή εξαγγελία του οριζόντιου κεφαλικού φόρου. Ανησυχητικό καμπανάκι για την ανεπάρκεια της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και απόδειξη της ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά αποτέλεσε και η σημερινή ανακοίνωση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών Οκτωβρίου από τη Eurostat σύμφωνα με τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε αισθητά στο 3,9% έναντι 2,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ στην ευρωζώνη ο δείκτη τιμών έπεσε κάτω του 3%, κατατάσσοντας τη χώρα ξανά μετά από μήνες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης με τον μεγαλύτερο γενικό πληθωρισμό - πέραν του πληθωρισμού των τροφίμων που καλπάζει. Αν αυτή η εξέλιξη δεν αποδειχτεί πρόσκαιρη, είναι μια πολύ κακή αφετηρία για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω της ενεργειακής ανασφάλειας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η εθνική οικονομία χρειάζεται σοβαρό και δημοκρατικό σχεδιασμό και όχι τακτικές «βλέποντας και κάνοντας».

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ, με το νέο νομοσχέδιο και μάλιστα στο όνομα της δήθεν “φορολογικής δικαιοσύνης”, χαρατσώνουν απροκάλυπτα τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ συνεχίζουν να αφήνουν στο απυρόβλητο τα αμύθητα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Νέα αδιέξοδα, χρέη και λουκέτα περιμένουν χιλιάδες μικροεπαγγελματίες, με την καθιέρωση οριζόντιου τεκμαρτού εισοδήματος ύψους 10920 ευρώ και τους φόρους να εκτοξεύονται στα 1590 ευρώ ετησίως (1102 ευρώ φόρος εισοδήματος, 488 ευρώ τέλος επιτηδεύματος), ακόμα και σε χρονιές που καταγράφουν ζημιές. Ο λογαριασμός φορτώνεται και πάλι στα πιο χαμηλά εισοδήματα, που εδώ και μία δεκαετία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων -και πάλι στο όνομα της φοροδιαφυγής- φορολογούνται από το 1ο ευρώ και πληρώνουν “κεφαλικό φόρο” 650 ευρώ (τέλος επιτηδεύματος), σε εκείνους που δεν είναι εργοδότες (510.000 σε σύνολο 784.000 αυτοαπασχολούμενων), που ήδη στοιβάζονται στις λίστες οφειλετών της εφορίας και των τραπεζών, στις λίστες των πλειστηριασμών. Ακόμα και η μείωση του τέλους επιτηδεύματος που ανακοινώθηκε κατά 50%, αφορά εισοδήματα μεγαλύτερα των 10920 ευρώ και όχι αυτούς που κατά τεκμήριο την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η δήθεν “φορολογική δικαιοσύνη” της κυβέρνησης αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο. Απόδειξη αποτελεί και το σχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, που φορτώνει στην πλάτη επαγγελματιών και μισθωτών νέα ματωμένα πλεονάσματα και αυξημένα φορολογικά έσοδα, ενώ οι επιχειρηματικοί κολοσσοί πληρώνουν μόλις το 5% των φόρων και απολαμβάνουν κάθε είδους φοροαπαλλαγές. Όπως την εθελοντική φορολόγηση και τις 58 ειδικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, τον “αναβαλλόμενο” φόρο των τραπεζών, τις 12ετείς και άλλες φοροαπαλλαγές των στρατηγικών επενδυτών, τα νέα προκλητικά “δωράκια” στους καναλάρχες, αλλά και τις off shore, τις τριγωνικές συναλλαγές κ.ά, που κανείς από τους “Ράμπο” της εφορίας δεν είδε, ούτε άκουσε. Οι ίδιοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες είναι αυτοί που δεν πληρώνουν ούτε τα “ελάχιστα”, αφού την ώρα που τα σπίτια του λαού πλειστηριάζονται για μερικές εκατοντάδες ευρώ, 10.000 περίπου επιχειρήσεις (το 0,2% των ΑΦΜ) χρωστούν 85 δισ. ευρώ τα οποία θεωρούνται “μη εισπράξιμα”. Η νέα φοροεπιδρομή δεν θα περάσει. Οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες να καταδικάσουν την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ που υποσχόταν προεκλογικά “ανάπτυξη για όλους” και τώρα τους κυνηγά και με τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα τους να ματαιώσουν τα αντιλαϊκά σχέδιά της»

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να ανακαλύψει η ΝΔ και πάλι τη φοροδιαφυγή. Το ζήτημα είναι ότι με λάθος τρόπο πάει να την αντιμετωπίσει. Πάλι με ελέγχους, πάλι με πρόστιμα. Η μοναδική λύση είναι η πρόταση της Ελληνικής Λύσης. Οριζόντιος φόρος 15% σε όλους, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, ώστε να τελειώσει η φοροδιαφυγή. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες ανίκανων».

