Δολοφονία Κατσούρη: Το πόρισμα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας

Το πόρισμα αριθμεί περισσότερες από 480 σελίδες. Τι περιλαμβάνει.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Στα χέρια των δικαστικών λειτουργών βρίσκεται το πόρισμα για τυχόν ποινικές ευθύνες αξιωματικών της Αστυνομίας στα επεισόδια, όπου έχασε τη ζωή του, ο Μιχάλης Κατσουρής, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα πόρισμα, που σύμφωνα με πληροφορίες, αριθμεί περισσότερες από 480 σελίδες.

Πρόκειται για την έρευνα, που είχε ανατεθεί στα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κάποιος από τους αξιωμαιτκούς της ΕΛΑΣ διέπραξε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και έτσι φθάσαμε στα θλιβερά γεγονότα της 7ηες Αυγούστου έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέφλειας, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο Μιχάλης Κατσουρής.

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι στο πόρισμα κσαταλογίζονται ευθύνες τουλάχιστον σε τρεις ανώτατους αξιωματικούς. Στους δύο που ήταν επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ εκείνη τη νύχτα, ο ένας μέχρι τις 22:00 και ο άλλος από τις 22:00 και μετά, αλλά και σε έναν αξιωμαιτκό του Αρχηγείου, ο οποίος μάλιστα έχει υποβάλει μηνύσεις εναντίον της ηγεσίας του Σώματος.

Οι δικαστικοί λειτουργοί ήδη έχουν ξεκινήσει να μελετουν το πόρισμα και ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν και σε ποιους θα ασκήσει ποινικές διώξεις. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ανεξάρτητη από την ένορκη διοικητική εξέταση, που έγινε εσωτερικά και έχει ολοκληρωθεί με την επιβολή χρηματικών προστίμων σε βάρος κάποιων αξιωματικών.





