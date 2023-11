Αθλητικά

Ο Νεϊμάρ μπαίνει στο χειρουργείο

Ο Βραζιλιάνος σταρ θα μείνει για πολλούς μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων κι αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν και το Copa America.

Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα «Globoesporte», ο Νεϊμάρ αναμένεται να υποβληθεί την Παρασκευή στο Μπέλο Οριζόντε, σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Αλ Χιλάλ, τραυματίσθηκε στις 17 Οκτωβρίου κατά την διάρκεια του ντέρμπι με την Ουρουγουάη (σ.σ. ήττα της «σελεσάο» με 2-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο 31χρονος άσος, αποφάσισε να εμπιστευθεί τον ιατρό της εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ, ο οποίος και θα κάνει την επέμβαση, ενώ σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, για την αποθεραπεία του Νεϊμάρ θα απαιτηθούν περίπου 10 μήνες!

