Κοινωνία

Αττική: Κλεμμένες εικόνες βρέθηκαν σε Μονή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα της ΕΛΑΣ σε Ιερά Μονή της Αττική εντόπισε εκκλησιαστικές εικόνες και αντικείμενα που είχαν κλαπεί από ναούς της επαρχίας.

-

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων επτά εκκλησιαστικές εικόνες και ξυλόγλυπτα βημόθυρα αρχαιολογικής αξίας εντός Ιεράς Μονής στην Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί της Τρίτης 31/10, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στοχευμένη έρευνα σε μονή της Αττικής με τη συνδρομή κλιμακίου αρχαιολόγων με ειδικότητα στη Βυζαντινολογία του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για τον εντοπισμό τριών εκκλησιαστικών εικόνων που είχαν κλαπεί από άλλη μονή της επαρχίας το 2012.

Από την ενδελεχή έρευνα στους χώρους της μονής, εντοπίστηκαν στο αρχονταρίκι οι 3 εικόνες που αναζητούνταν και επιπρόσθετα βρέθηκαν 4 εικόνες και ξυλόγλυπτα βημόθυρα, οι οποίες ταυτοποιήθηκε ότι έχουν κλαπεί προ ετών από μονές και ναούς της επαρχίας.

Οι κατασχεθείσες εικόνες και τα λοιπά εκκλησιαστικά αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και οι αρμόδιοι αρχαιολόγοι γνωμάτευσαν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος, Περιουσιακών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεχίζει την ερευνητική διαδικασία για τον τρόπο κτήσης και κατοχής των παραπάνω αντικειμένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Εφετείο: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με την κατάρρευση των μεταλλικών ραφιών

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου

Ακρίβεια - Σκρέκας: η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να κάνει ελέγχους, όχι ρεπορτάζ (βίντεο)