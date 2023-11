Κοινωνία

Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Ένταση και χημικά (βίντεο)

Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας μετά την λήξη των πορειών για τη δολοφονία των μελών της Χ.Α. και αντιφασιστικής συγκέντρωσης.

Σε "πεδίο μάχης" μετατράπηκαν περιοχές στην Αθήνα, μετά από πορείες για τα μέλη της Χρυσής Αυγής που δολοφονήθηκαν 10 χρόνια πριν και αντιφασιστικές πορείες.

Επεισόδια ξέσπασαν στην πλατεία Βικτωρίας, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και να προχωρά σε προσαγωγές, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν δέχτηκε επίθεση.

Οι Αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον δύο προσαγωγές, μετά τις 13 που σημειώθηκαν σε Νέα Ιωνία και Ηράκλειο, ενόψει της συγκέντρωσης για τη δολοφονία δύο μελών της Χρυσής Αυγής πριν από 10 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένταση υπάρχει και στην πλατεία Μοαστηρακίου μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ έχουν ακινητοποιηθεί και συρμοί του ΗΣΑΠ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έξι συλλήψεις ακροδεξιών στο Θησείο που άναψαν καπνογόνα.

