Βορίδης στον ΑΝΤ1: Απόλυτη προτεραιότητα Μητσοτάκη ο αγώνας κατά της ακρίβειας

Τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, για τις αλλαγές στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δυο πολυεθνικές εταιρίες για αισχροκέρδεια, υπογράμμισε ότι «ο αγώνας κατά της ακρίβειας, είναι απόλυτη προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό».

Αναφερόμενος στη χθεσινή ένταση στη Βουλή και την κριτική που άσκησε ο πρωθυπουργός σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι «η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης δεν αφορά το σήμερα αλλά το χθες. Δεν μπορεί να μιλάμε για την επιλογή διοικητών στο Δημόσιο και η αντιπολίτευση να επαναφέρει θέματα όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές. Αυτά τα θέματα αφενός έχουν περάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης και αφετέρου έχουν κριθεί σε δυο εκλογικές διαδικασίες μέσα στους τελευταίους μήνες».

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι επικείμενες αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι «δεν αποτελούν πρόσθετη φορολογία. Είναι μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας», προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατόν το 70% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνει εισοδήματα χαμηλότερα από αυτά που δηλώνει ένας εργαζόμενος με τον βασικό μισθό.

Τέλος και απαντώντας στο ερώτημα αν η Κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει νέα θετικά μέτρα για τους πολίτες, είπε ότι «η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι πρώτο μέλημα της είναι η ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων και όχι μόνο. Η χρονιά δείχνει να πηγαίνει καλά δημοσιονομικά κι αν αυτό αποτυπωθεί και στο κλείσιμο της μετά από 2 μήνες, τότε η Κυβέρνηση θα πράξει τι αυτονόητο».





