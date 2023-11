Πολιτική

Μητσοτάκης: Προχωρούμε στην αποκομματικοποίηση του κράτους

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τις νέες ρυθμίσεις οι διοικητές δημοσίου παύουν να είναι πια αποκλειστική προσωπική επιλογή του υπουργού.

«Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συνιστά μια πραγματική τομή στη σχέση κυβερνήσεων και του πολιτικού συστήματος με τον κρατικό μηχανισμό. Τον στεγανοποιεί από γνωστές κομματικές παρεμβάσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τις νέες ρυθμίσεις οι διοικητές δημοσίου παύουν να είναι πια αποκλειστική προσωπική επιλογή του υπουργού όπως ίσχυε σε μεγάλο βαθμό μέχρι πρόσφατα.

«Σήμερα ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο και κάνουμε μια καίρια μεταρρυθμιση στη δημόσια διοίκηση», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από τη μία πλευρά θέτουμε συγκεκριμένους στόχους και εισάγουμε διαδικασίες που απελευθερώνουν τις δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στη συνέχεια τις βασικές τομές του νέου νομοσχεδίου. Η ευθύνη της πρώτης αξιολόγησης περνάει στο ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού ενώ ειδικά για τα νοσοκομεία θα γίνεται συνολική προκήρυξη. Οι αξιολογήσεις μπορούν να προχωρούν ταυτόχρονα από διαφορετικές επιτροπές και όλα τα στάδια ελέγχου θα έχουν συγκεκριμένες, αυστηρές προθεσμίες. «Ποιο είναι το προφίλ των υποψηφίων; Πρέπει να έχουν σπουδές και εργασιακή εμπειρία που να πιστοποιεί συνάφεια με το αντικείμενό τους και εύλογη εμπειρία για κάποιο διάστημα σε θέσεις ευθύνης. Είναι καιρός πια να βάλουμε οριστικό τέλος σε μια πρακτική που συνέβαινε για πολλές δεκαετίες να επιλέγονται πχ διοικητές νοσοκομείων κομματικοί φίλοι χωρίς να υπηρετείται το μείζον, να τοποθετηθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτές είναι παθογένειες δεκαετιών. Έχει έρθει η ώρα, όλοι μαζί, να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτους», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μίλησε επίσης για τα δομημένα τεστ δεξιοτήτων ώστε «να δούμε κατά πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ανταποκρίνονται και επειδή άκουσα έντονη κριτική να πω ότι όποιος έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από μια τέτοια διαδικασία».

Ο στόχος, είπε, είναι να τοποθετείται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέσηκαι γι' αυτό υπάρχει ο θεσμός της συνέντευξης όπου θα μετέχουν οι 7 από τους 15 επικρατέστερους. «Πρώτα θα υπάρχουν τα λεγόμενα on off κριτήρια και σε αυτά θα λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές και η εργασιακή εμπειρία. Από εκεί και πέρα ένα διπλό σύστημα μοριοδότησης από τον ΑΣΕΠ με τα τεστ δεξιοτήτων και τη συνέντευξη», πρόσθεσε ενώ είπε ότι οι νέοι διοικητές των οργανισμών του δημοσίου θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσια σχέδια δράσης και να προσδιορίζουν στόχους και με βάση αυτά θα αξιολογούνται κάθε χρόνο και θα μπορούν να επιβραβεύονται με πριμ παραγωγικότητας ή να απομακρύνονται σε όσα αποτυγχάνουν σε όσα ανέλαβαν να κάνουν».

