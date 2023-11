Παράξενα

Κρήτη: Μέλη οικογένειας ήρθαν στα χέρια μέσα σε νεκροταφείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία προχώρησε τρεις συλλήψεις ενώ αναζητείται κι ένας ανήλικος που συμμετείχε στη σύρραξη.

-

Σκηνές “απείρου κάλλους” διαδραματίστηκαν χθες ανάμεσα σε δύο αδελφούς και μέλη των οικογενειών τους στο κοιμητήριο των Άνω Αρχανών, στην Κρήτη. Διαπληκτίστηκαν, αλληλοεξυβρίστηκαν, ήρθαν στα χέρια και τελικώς τρία άτομα συνελήφθησαν ενώ αναζητείται ένας ανήλικος για την εμπλοκή στην ενδοοικογενειακή “σύρραξη”.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην ΕΡΤ αστυνομικές πηγές, στο κοιμητήριο των Άνω Αρχανών βρισκόταν ήδη ο ένας εκ των δύο αδελφών, 41 ετών με την 36χρονη σύζυγό του και τον 17χρονο γιο τους όταν εισήλθαν στον χώρο με το αυτοκίνητό τους ο μεγαλύτερος αδερφός, 43 ετών, συνοδευόμενος από την 42χρονη σύζυγό του.

Όπως κατήγγειλε η 36χρονη σύζυγος του μικρότερου αδερφού, κόντεψαν να παρασύρουν και να τραυματίσουν τον ανήλικο γιο της με το αυτοκίνητό τους.

Ο καβγάς δεν άργησε να “ανάψει” και τα μέλη των δύο οικογενειών, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, βρίστηκαν, αλληλοεκτόξευσαν απειλές και αλληλοχτυπήθηκαν και στο τέλος κατέληξαν να αλληλομηνύονται.

Από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν οι δύο αδελφοί και η 42χρονη σύζυγος του μεγαλύτερου, ενώ αναζητείται ο 17χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε από τον θείο του για εξύβριση. Η μόνη που έμεινε στο “απυρόβλητο” είναι η μητέρα του, η οποία δεν φαίνεται να εμπλέκεται στο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, σύμφωνα με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Για τους εμπλεκόμενους έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ ο μεγαλύτερος από τους δύο αδελφούς μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια επέστρεψε στα κρατητήρια.

Τα δύο αδέρφια κρατούνται και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η συλληφθείσα, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη. Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: συνελήφθη γιατί ούρησε σε δεξαμενή με μπύρα

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Θεσσαλονίκη - Δορκάδα: Μονοκατοικία παραδόθηκε στις φλόγες