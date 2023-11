Οικονομία

Παύλος Μαρινάκης: Συνεχίζουμε με στόχο τις μεταρρυθμίσεις

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και για άλλα ζητήματα της κυβερνητικής επικαιρότητας.

«”Η πυξίδα μας δείχνει σταθερά τις μεταρρυθμίσεις”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης, όπου συζητήθηκαν μια σειρά από προωθούμενα νομοσχέδια, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούσαν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη στήριξη στις τιμές ενέργειας, την αναβάθμιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, τη σύσταση ρυθμιστικού οργανισμού κυβερνοασφάλειας, την οργάνωση και τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της 'Ανοιας και της Νόσου Alzheimer, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο επί κινητών απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων», ανέφερε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Πρόστιμα για αθέμιτο κέρδος

Επεσήμανε ότι πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης σε δύο πολυεθνικές εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία. «Τα πρόστιμα έχουν από την αρχή του 2023 αγγίξει τα 8 εκατ. ευρώ. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί πως κατόπιν της επιβολής των προστίμων έχουν σημειωθεί μειώσεις στις τιμές των αντίστοιχων κωδικών, που φθάνουν μέχρι και το 25%». Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για συνέχιση και εντατικοποίηση των ελέγχων καθώς και για το ότι «φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας δεν θα γίνουν ανεκτά». «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κερδοσκοπεί σε βάρος των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε.

Φοροδιαφυγή

Τόνισε επίσης ότι το ν/σ του υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί μια συνολική παρέμβαση που περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων, που βασίζεται στη διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και λαμβάνει μέτρα που αφορούν στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, την ΑΑΔΕ, στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, στον περιορισμό της χρήσης των μετρητών, τη δίκαιη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τη δικαιότερη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα έχει ως σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό θεωρώντας ότι δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να έχει εισόδημα μικρότερο από έναν εργαζόμενό του που αμείβεται με τις κατώτατες αποδοχές. Πρόσθεσε πως ταυτόχρονα ως πρόσθετο κίνητρο για τη φορολογική τους συνέπεια οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα εμφανίζουν κέρδη άνω του τεκμαρτού ορίου θα έχουν από 1/1/2024 αυτόματη έκπτωση 50% από το τέλος επιτηδεύματος ενώ για όλους τους υπόλοιπους η έκπτωση θα ανέρχεται σε 25%, με ξεχωριστή μέριμνα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ευνοϊκότερο καθεστώς προβλέπεται και για τα άτομα με αναπηρία και τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών. «Το τεκμήριο εισοδημάτων που εισάγεται με το ν/σ είναι μαχητό», τόνισε. Μίλησε για την επέκταση της χρήσης POS και σε άλλους κλάδους της λιανικής και ανέφερε ότι με το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιείται μια σειρά κυρώσεων ενώ επιβάλλονται υποχρεώσεις στις εταιρίες εμπορίας καυσίμων. Ακόμη αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας εφαρμογής appodixi, στην οποία όποιος θέλει θα μπορεί να υποβάλει εύκολα μια καταγγελία και να επιβραβεύεται ανταποδοτικά σε περίπτωση παράβασης. «Συνολικά οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην πλήρη εφαρμογή τους εκτιμάται ότι θα αποδώσουν 3 δισεκατ. ευρώ ετησίως», είπε επίσης.

Ενέργεια και Περιβάλλον

Αναφέρθηκε στη σειρά μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θοδωρής Σκυλακάκης. «Η επιδότηση θα ξεκινήσει απ' την αρχή της νέας χρονιάς. Η περίμετρος των δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου είναι ίδια με την αντίστοιχη περίμετρο επιδόματος θέρμανσης των άλλων μορφών ενέργειας ως προς τα κριτήρια χορήγησης εισοδηματικά και ακίνητης περιουσίας και τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος», πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι «την Τρίτη 31 Οκτωβρίου υπογράφηκε επιπλέον από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιβολή στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτης εισφοράς, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η στήριξη των πολιτών απέναντι στις συνέπειες της παγκόσμιας πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση με μέλημά μας τη στήριξη όλων των πολιτών και κυρίως των πιο ευάλωτων», είπε χαρακτηριστικά. Ακολούθως επεσήμανε ότι «χθες, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επίσης, πρόγραμμα εκτέλεσης των πρωτόκολλων κατεδάφισης, που είναι τελεσίδικα, με στόχο την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης».

Μετανάστευση

Στο πλαίσιο της εισαγωγικής τοποθέτησής του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στη «σημαντική μείωση της τάξης του 42,06% που καταγράφουν οι ροές μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο» και τόνισε πως «η μεταναστευτική πίεση είχε ξεκινήσει να έχει μια αυξητική τάση από τα μέσα του 2022. Ανοδική πορεία ακολούθησαν εκ νέου από τον φετινό Ιούνιο και κορυφώθηκαν τον φετινό Σεπτέμβριο, ωστόσο από το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η σταδιακή και εντεινόμενη αποκλιμάκωσή τους. Ήδη, τα στοιχεία του τελευταίου δεκαημέρου του Οκτωβρίου είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικά. Ιδίως, στα ανατολικά χερσαία σύνορα στον Έβρο οι ροές έχουν πρακτικά μηδενιστεί. Η μείωση είναι μεγαλύτερη στο βόρειο Αιγαίο και μικρότερη στο νότιο Αιγαίο».

Διοικητές Δημοσίου

Ο κ. Μαρινάκης πέρασε στη συνέχεια στην ψήφιση σήμερα στη Βουλή του ν/σ του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στους φορείς του Δημοσίου. «Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και η αξιολόγηση των διοικήσεων», είπε.

Κτηματογράφηση ακινήτων

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη νομοθετική παρέμβαση με θέμα την «Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, άμεση διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αλλαγές στο σύστημα κτηματογράφησης για την ελάφρυνση των Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις» που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Άλλα ζητήματα

Προτού ολοκληρώσει, αναφέρθηκε ακόμη στις έξι νέες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία μέσω του gov.gr μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την ελάφρυνση των αστυνομικών τμημάτων προκειμένου ακόμα περισσότεροι αστυνομικοί να μπορούν να βγουν στις γειτονιές.

Ανέφερε επίσης πως ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο παρεμβάσεις για την αναδιάρθρωση των δομών του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τον μηχανισμό εναέριας έρευνας, διάσωσης και αεροδιακομιδών.

Είπε ακόμη πως είναι πλέον διπλάσιο το ποσό που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και τόνισε: «η στήριξη της οικογένειας και των εργαζόμενων γονέων χρειάζεται συγκεκριμένες δράσεις και είναι ζήτημα ισότητας, κοινωνικής αλληλεγγύης και βρίσκεται στους άμεσους στόχους της κυβέρνησης».

Ολοκληρώνοντας ανέφερε πως ο πρωθυπουργός μετέβη στην Κίνα όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ενώ, αύριο, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ και τον πρόεδρο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης Τζάο Λετζί. «Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος», υπογράμμισε.

Ερωτήσεις δημοσιογράφων

«Πρέπει να μείνουμε μακριά από λογικές ισοπέδωσης και τσουβαλιάσματος, δεν είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροφυγάδες», επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για το νομοσχέδιο σχετικά με τον εξορθολογισμό της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. «Δεν αυξάνεται κάποιος φορολογικός συντελεστής, μιλάμε για μία συνολικότερη παρέμβαση, το τεκμήριο είναι μαχητό, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα επιστρέψουν σε αναγκαίες δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μάλιστα, επιτέθηκε κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη για όσα ανέφερε χθες, παραπέμποντας στο ασφαλιστικό - φορολογικό νομοσχέδιο του Γιώργου Κατρούγκαλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση του κόμματος, που σήμερα είναι πρόεδρος ο κ. Κασσελάκης, αύξησε ή καθιέρωσε 29 φορολογικούς συντελεστές.

Ερωτηθείς για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέκρουσε αιτιάσεις περί ανοχής ή ανικανότητας από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας και σημείωσε ότι η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη 14 ατόμων. «Ο παραβάτης δεν έχει πολιτικό χρώμα, όταν διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων των αστυνομικών οργάνων τότε διατάσσεται Ε.Δ.Ε. όπως έγινε χθες», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος, στο φόντο της σημερινής επίσκεψης του πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρλέτη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση έκανε λόγο για μείζον θέμα, ενώ αναφέρθηκε στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. «Πρέπει να μάθουμε τι συνέβαινε με αυτούς τους ανθρώπους, που έβριζαν, διέδιδαν fake news και δημιουργούσαν hashtags, που ταύτιζαν ένα ολόκληρο κόμμα με ειδεχθή εγκλήματα» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

