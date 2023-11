Κοινωνία

Επεισόδια στην Αθήνα: Βαριές κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 14 συλληφθέντες.

-

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των 14 συλληφθέντων σε περιστατικά που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στον σταθμό του ΗΣΑΠ Μοναστηράκι και στην Βικτώρια, μετά τις συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις σε Νέο Ηράκλειο, Πευκάκια και Νέα Ιωνία.

Εναντίον των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων σε συγκοινωνίες μέσων σταθερής τροχιάς από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Επιπλέον η δίωξη περιλαμβάνει και τα αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, κάποια εκ των οποίων είναι κατά περίπτωση που αφορούν:

Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος

Διατάραξη κοινής ειρήνης

Βία κατά υπαλλήλων

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Απείθεια

Παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία

Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Εξύβριση

Απειλή

Κλοπή

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζαμπαλίγια – Χαμάς: Εκατοντάδες νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό

Μητσοτάκης - Σταϊκούρας: Επίσκεψη στην Κίνα με πλούσιο πρόγραμμα επαφών (εικόνες)

Στυλίδα: Οδηγός νταλίκας λιποθύμησε από τσίμπημα σφήκας