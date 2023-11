Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις πολιτών, φορέων και συλλόγων στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

-

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, παρέχει διαχρονικά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και εξελίξεις, προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαίδευσης σε πολίτες, φορείς και συλλόγους στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας (ΠΒΨΥ).

Οι Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο, περιλαμβάνοντας τις γνώσεις για τη φροντίδα και την υποστήριξη ατόμων που βίωσαν κάποια κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.

Η αναγκαιότητά τους είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένη, τόσο για τον κάθε πολίτη όσο και για επαγγελματίες, ειδικά σε συγκεκριμένους χώρους και ρόλους απασχόλησης. Την εκπαίδευση υλοποιούν έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΕΣ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.redcross.gr/files/athina_261023.pdf

Οι ΠΒΨΥ διασφαλίζουν:

τη σωστή προσέγγιση και παρέμβαση

την ανακούφιση των πληγέντων και των ατόμων που βρίσκονται σε κρίση

την πρόληψη της εξέλιξης του στρες και της βίωσης του τραύματος σε επιδείνωση και περαιτέρω συναισθηματική διαταραχή

την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των πληγέντων και των ατόμων σε κρίση.

Σε όσους παρακολουθούν την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και έντυπος Οδηγός για την παροχή ΠΒΨΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εκπαίδευση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, και συγκεκριμένα στην κα Ιωάννα Τρουμούση, στο τηλέφωνο 210 3610683 και στην κα Αικατερίνη Ραμιώτη, στο τηλέφωνο 210 3639538.