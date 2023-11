Οικονομία

Pricefox - Σούπερ μάρκετ: 8 κινήσεις για να εξοικονομήσεις χρήματα

Οι ειδικοί του Pricefox μας συστήνουν 8 μικρές, αλλά με τεράστιο αντίκτυπο κινήσεις, για να εξοικονομήσεις χρήματα στο σούπερ μάρκετ.

-

Το Pricefox, η online πλατφόρμα για σύγκριση τιμών στην ασφάλεια αυτοκινήτου και πακέτων ενέργειας, οι ειδικοί της εξοικονόμησης, σου προτείνει 8 μικρές κινήσεις που θα μειώσουν δραστικά το λογαριασμό στα ψώνια που κάνεις στο σούπερ μάρκετ.

Δες ποια είναι τα «λάθη» που κάνεις πριν και κατά τη διάρκεια των αγορών σου στο σούπερ μάρκετ, αλλά και τι μπορείς να κάνεις για να τα διορθώσεις, ώστε να μην προβείς σε περιττές αγορές.

1. Άφησε την κάρτα σου στο σπίτι

Η χρεωστική κάρτα προσφέρει μια σιγουριά όταν πρόκειται για τις αγορές στο σούπερ μάρκετ, καθώς η ασφάλεια που νιώθεις σε κάνει να αγοράζεις περισσότερα -ακόμη κι αν δεν είναι απαραίτητα.

Για να μην πέσεις σε αυτήν την παγίδα προτίμησε να πας στο σούπερ μάρκετ μόνο με ένα συγκεκριμένο ποσό μετρητών, αφήνοντας την κάρτα στο σπίτι. Σε αυτήν την περίπτωση ο περιορισμός λειτουργεί θετικά για την τσέπη σου, καθώς γνωρίζοντας ότι δεν θα έχεις το αντίστοιχο αντίτιμο δεν θα προβείς σε περιττές αγορές.

2. Προγραμμάτισε το μενού της εβδομάδας πριν πας σούπερ μάρκετ

Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ χωρίς προηγουμένως να έχεις προετοιμαστεί σωστά, είναι σαν να οδηγείς στα χιόνια χωρίς αλυσίδες! Αν δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη λίστα πραγμάτων που χρειάζεσαι από το σούπερ μάρκετ το πιθανότερο είναι ότι θα αγοράσεις προϊόντα που σίγουρα δεν χρειάζεσαι.

Για να αποφύγεις τις περιττές αγορές πριν πας στο σούπερ μάρκετ θα πρέπει να κάνεις σωστή προετοιμασία. Δηλαδή:

Προγραμμάτισε το μενού όλης της εβδομάδας, ώστε να ξέρεις τι θα υλικά χρειαστείς.

Κάνε έναν έλεγχο στα ντουλάπια και το ψυγείο για να ξέρεις τι έχεις και τι χρειάζεσαι.

Έχε σε εμφανές σημείο ένα χαρτί με ένα στυλό για να γράφεις ό,τι σου λείπει κάθε φορά που εντοπίζεις την απουσία του.

Πάρε τη λίστα μαζί σου.

Μείνε πιστός στη λίστα, μην ψωνίσεις τίποτα που δεν βρίσκεται σε αυτήν.

3. Όρισε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ημέρα που θα πηγαίνεις σούπερ μάρκετ

Οι συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ δεν θα σου βγουν σε καλό -κυρίως στο πορτοφόλι σου. Όσες περισσότερες φορές βρεθείς στο σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, τόσο αυξάνεται και ο «κίνδυνος» των περιττών αγορών.

Αφού, λοιπόν, κάνεις σωστή προετοιμασία το σπίτι (όπως περιγράφεται παραπάνω), τότε όρισε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ημέρα της εβδομάδας ή κάθε 15 ή το μήνα (αν καταφέρεις και κάνεις σωστή προετοιμασία και προγραμματισμό) που θα πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και μείνε πιστός στο πλάνο σου.

Αν γράφεις στη λίστα κάθε τι που χρειάζεσαι τη στιγμή που εντοπίζεις ότι δεν το έχεις, δεν θα χρειαστεί να πηγαίνεις για «έκτακτες αγορές».

4. Φάε κάτι πριν φύγεις από το σπίτι

Όταν πεινάς και βρίσκεσαι στο σούπερ μάρκετ όλα αρχίζουν να φαίνονται ωραία και λαχταριστά. Έτσι, καταλήγεις να κάνεις παρορμητικές αγορές, λες και θα τα φας εκείνη την ώρα.

Αυτά σε βγάζουν εκτός budget.

Σύμφωνα με το Reuters, οι άνθρωποι που ψωνίζουν με άδειο στομάχι τείνουν να αγοράζουν είδη που δεν χρειάζονται. Δεν το λέμε εμείς, το Reuters το λέει.

Προσπάθησε, λοιπόν, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ χορτάτος. Αν όχι έχοντας φάει ένα κανονικό γεύμα, σίγουρα έχοντας καταναλώσει κάποιο σνακ ή φρούτο, ώστε η πείνα σου να μην επηρεάσει τις αγορές σου.

5. Πάρε καλάθι χωρίς ρόδες και ΟΧΙ μεγάλο καρότσι

Αν χρειάζεσαι μόνο λίγα είδη, αλλά πάρεις ολόκληρο καρότσι ή καλάθι με ρόδες για ευκολία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αγοράσεις περισσότερα.

Κι αυτό γιατί βλέποντας το καρότσι μισοάδειο θα έχεις την εντύπωση ότι όλο και κάτι ξέχασες και θα παίρνεις πράγματα για να το γεμίσεις!

Αντιθέτως, προτίμησε ένα καλάθι ανάλογα με τις ανάγκες και τη λίστα που έχεις δημιουργήσει από την προετοιμασία στο σπίτι. Κάτι τέτοιο θα σε γλιτώσει από αγορές της στιγμής που πιθανώς δεν χρειάζεσαι.

6. Πάρε την δική σου τσάντα

Ένας τρόπος για να περιορίσεις ακόμη περισσότερο τις αγορές σου είναι να πάρεις τη δική σου τσάντα. Έχοντας την επιλογή να πάρεις όσες σακούλες θέλεις από το σούπερ μάρκετ για να βάλεις τα πράγματα που αγόρασες, μπορείς σίγουρα να ξεφύγεις στις αγορές σου.

Γνωρίζοντας, όμως, ότι έχεις μόνο μία συγκεκριμένη τσάντα για να τα χωρέσεις, θα «αναγκαστείς» να προβείς μόνο στις απολύτως απαραίτητες αγορές.

7. Περίμενε στην ουρά για το τυρί του τοστ

Αγοράζοντας το τυρί του τοστ, τη φέτα ή τα αλλαντικά από το ψυγείο όπου βρίσκονται προσυσκευασμένα, κερδίζεις σίγουρα χρόνο, αλλά όχι χρήματα

Αν βιάζεσαι, τότε καλά κάνεις. Αν θες να εξοικονομήσεις χρήματα όμως, τότε είναι κακή ιδέα. Γι’ αυτό, θα ήταν πιο αποτελεσματικό για την τσέπη σου να περιμένεις στην ουρά για τα τυριά και τα αλλαντικά, καθώς έτσι θα πληρώσεις λιγότερα, αφού μπορείς να ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεσαι.

Επίσης, μια καλή επιλογή είναι να αντικαταστήσεις τις πιο ακριβές πρωτεΐνες με τις πιο οικονομικές.

Για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να τρως σε καθημερινή βάση κρέας. Μπορείς να αντικαταστήσεις το πιο ακριβό μοσχαρίσιο κρέας με φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όσπρια και αρακά για παράδειγμα, οι οποίες είναι πλούσιες και σε άλλα θρεπτικά συστατικά όπως οι φυτικές ίνες, τα μέταλλα και οι βιταμίνες.

8. Πήγαινε για ψώνια μόνος/η

Όσοι περισσότεροι έρχονται μαζί σου στο σούπερ μάρκετ, τόσο μεγαλύτερη «ζημιά» θα κάνουν στο budget σου. Τα ψώνια με παιδιά ή/και τον/ την σύντροφο μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα να αγοράσεις κάτι όχι απολύτως απαραίτητο.

Αντί να παίρνεις όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί σου στο σούπερ μάρκετ, πρόσθεσε εκ των προτέρων κάποια από τα είδη που ζητούν στη λίστα αγορών που έχεις ετοιμάσει, ώστε να πάρουν αυτό που θέλουν, χωρίς τον κίνδυνο πρόσθετων παρορμητικών αγορών.

