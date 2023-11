Οικονομία

Ακρίβεια - ΓΣΕΕ: 9 στα 10 νοικοκυριά “έκοψαν” βασικά είδη διατροφής

Τι δείχνει η έρευνα της ΓΣΕΕ σε ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τις επιπτώσεις της ακρίβειας, το επίπεδο των αμοιβών και τις ώρες εργασίας.

Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας έδωσαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Alco, και απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση αποτίμηση δεικτών σχετικά με την αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ:

«Στην παρούσα έρευνα, όπως αναφ καταγράφονται οι επιπτώσεις της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και ειδικότερα στη μείωση της κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής, η πορεία εξέλιξης των αμοιβών και του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και η άποψή τους για την αποτελεσματικότερη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα:

Το 90% των εργαζομένων, δηλώνει ότι έ χουν μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών εξαιτίας της ακρίβειας . ¨Πολύ¨ απαντά το 18%, ¨Αρκετά¨ το 51% και ¨Λίγο¨ το 21%. Αντίστοιχα, το 16% δηλώνει ¨Καθόλου¨. Η κλιμάκωση της μείωσης της κατανάλωσης διαφοροποιείται στις κατηγορίες βασικών αγαθών ¨Ψύξη – θέρμανση¨, ¨Ψαρικά¨, ¨Κρέας¨, ¨Γαλακτοκομικά¨, ¨Φρούτα – Λαχανικά¨ (βλ. στην αρχείο με την παρουσίαση των δεδομένων).

Ως προς το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία του βιοτικού σας επιπέδου, το 43% δηλώνει ότι ε ίναι η αύξηση των μισθών, το 33% η μείωση του ΦΠΑ και των φόρων κατανάλωσης, το 24% τον έλεγχο τιμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή ¨Επιδόματα¨ δεν επιλέχθηκε από κανέναν ερωτώμενο (0%)!

. Το 48% αυτών που αναφέρουν ότι εργάζονται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του .

. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, με ποσοστό 81%, θεωρεί ότι τα εργασιακά δικαιώματά τους προστατεύονται καλύτερα με τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας έναντι του 9% που επιλέγει την ατομική διαπραγμάτευση.

Η ελληνική οικονομία και κοινωνία μετά από πολυετή λιτότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και στασιμότητας των εισοδημάτων που απειλεί την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο πολλών εργαζόμενων νοικοκυριών. Είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί άμεσα ένα μείγμα παρεμβάσεων αύξησης των μισθών και ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων έτσι ώστε να προστατευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το βιοτικό επίπεδο μισθωτών και κυρίως των χαμηλότερα αμειβόμενων. Η ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέσω του δικαιώματος της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό είναι επιτακτική».

Η παρουσίαση των δεικτών της έρευνας:

