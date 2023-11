Οικονομία

Φορολογία - Δικηγόροι: τα νέα μέτρα θίγουν την αξιοπρέπεια μας

Για “σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι” κάνει λόγο η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, για το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Κυβέρνηση με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στην πραγματικότητα «κλείνει το μάτι» στην φοροδιαφυγή των μεγάλων εισοδημάτων, υιοθετώντας την πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους». Στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζει, συλλήβδην, ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και πλήττει αποφασιστικά την μεσαία τάξη, τον κορμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Προφανώς, ζήλεψε τη δόξα του «νόμου Κατρούγκαλου» μεταθέτοντας τον τομέα της παρέμβασής της από το ασφαλιστικό στο φορολογικό πεδίο, χωρίς να ξεχνάμε την πρόσφατη υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την παρούσα κυβέρνηση.

Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή αλλά οδηγεί σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σε αφανισμό δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Η επίκληση ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, προφανώς απευθύνεται σε αδαείς αφού είναι γνωστό από την εμπειρία του παρελθόντος, ότι οι όποιες προσπάθειες αμφισβήτησης έχουν αποδειχθεί, ατελέσφορες. Όπως επίσης, αδόκιμη και εκ του πονηρού είναι και η προσπάθεια ταύτισης των ελεύθερων επαγγελματιών με τους μισθωτούς, δεδομένου ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι διαφορετική κατηγορία από αυτή των μισθωτών ούτε αφορολόγητο εισόδημα έχουν ούτε τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές των μισθωτών. Περαιτέρω δε, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, όχι ο καθαρός φορολογητέος μισθός του μισθωτού αλλά ο μικτός μισθός, συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και μάλιστα μετά από τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού. Σήμερα, η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις, κάτι που αποδεικνύεται αναμφισβήτητα και από τα στοιχεία των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών και τον αριθμό όσων έχουν υπαχθεί στις 120 δόσεις, στοιχεία που είναι γνωστά στην Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 33% περίπου των δικηγόρων βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, ενώ ιδιαίτερα μεγάλος είναι και ο αριθμός των δικηγόρων που έχουν οφειλές εκτός ρύθμισης.

Εάν η Κυβέρνηση ήθελε πράγματι να πατάξει την φοροδιαφυγή θα έβαζε στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τα μεγάλα εισοδήματα και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν αγγίζει, ευρισκόμενη προφανώς σε μία διαρκή αλληλεπίδραση μαζί τους. Τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται λυσιτελώς με την φορολόγηση των εισοδημάτων των 10.000 ευρώ αλλά εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικά για εμάς , τους δικηγόρους, τα νέα φορολογικά μέτρα, και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος, συνιστούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και της αγανάκτησης. Έρχονται να προστεθούν ιδίως στην κυβερνητική αδιαφορία για την στήριξη του δικηγορικού επαγγέλματος, κατά την περίοδο της πανδημίας, στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στην κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια, στην μη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, στην μη επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, τη μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε- για το όριο απαλλαγής δε, πρέπει να διευκρινιστεί ρητώς ότι δεν θίγεται από το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα-, στις καθυστερήσεις καταβολής αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας, στην απορρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες, στην απαξίωση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων, στην μη επαναρτίωση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ, στην μη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προείσπραξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ. Περαιτέρω, ένας ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός δικηγόρων χρησιμοποιεί την κατοικία τους και ως γραφείο, λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στα επαγγελματικά τους έξοδα.

Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Εχουμε την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σε κάθε συνάδελφο αλλά και σε κάθε πολίτη που πλήττεται από τις κυβερνητικές επιλογές.

Η αντίδρασή μας θα είναι έντονη, μαζική, διαρκής και στοχευμένη.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίδρασή της στα φορολογικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν, ζητά την άμεση απόσυρσή τους και διεκδικεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας για την στήριξη του επαγγέλματος και συγκεκριμένα:

Αύξηση των ορίων απαλλαγής του ΦΠΑ από τις 10.000 ευρώ

Μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

Θέσπιση υποχρεωτικού πιστοποιητικού νομιμότητας από δικηγόρους σε όλες τις εμπράγματες δικαιοπραξίες

Κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ

Αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

Επανεκτίμηση των γραμματίων προείσπραξης

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε:

Την άμεση συνάντηση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα του συνταγματικού τόξου και τους θεσμικούς εκπροσώπους της Πολιτείας. Τον συντονισμό της δράσης της με τους λοιπούς φορείς των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο κατά των νέων μέτρων, με σκοπό την απόσυρσή τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Την έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 στην Αθήνα με φυσική παρουσία των μελών. Την δημοσιοποίηση των θέσεων του δικηγορικού σώματος με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά μας δεν γίνουν δεκτά θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά από απόφαση της Ολομέλειας».

