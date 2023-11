Κόσμος

Κρυπτονομίσματα: Ένοχος για απάτη ο πρώην μεγιστάνας Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ

Ο έκπτωτος αστέρας των κρυπτονομισμάτων, γιος καθηγητών νομικής στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ, είναι πλέον αντιμέτωπος με ποινή ως ακόμη και 110 ετών κάθειρξης.

Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ως πέρυσι πολύ προβεβλημένος επιχειρηματίας του τομέα των κρυπτονομισμάτων, που δικαζόταν για απάτη, σύσταση και συμμορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κρίθηκε ένοχος και για τις επτά κατηγορίες που τον βάραιναν από σώμα ενόρκων δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, έπειτα από πέντε εβδομάδες που διήρκεσε η ακροαματική διαδικασία.

Ο έκπτωτος αστέρας των κρυπτονομισμάτων, γιος καθηγητών νομικής στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ, είναι πλέον αντιμέτωπος με ποινή ως ακόμη και 110 ετών κάθειρξης. Η ποινή του θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα (την 28η Μαρτίου 2024).

Η εισαγγελία τού πρόσαψε ότι ξόδεψε εν αγνοία τους κεφάλαια που είχαν καταθέσει πελάτες του στην πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων FTX, η οποία κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2022.

Με τα ποσά αυτά τροφοδότησε συναλλαγές και τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου επενδυτικής εταιρείας του, της Alameda Research.

«Κρίνετέ τον ένοχο», είπε χθες το πρωί η εισαγγελέας Ντανιέλ Σασούν, η οποία εκπροσώπησε τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Μανχάταν, τον Ντέιμιαν Ουίλιαμς.

Χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο ταλαντούχο, φιλόδοξο, άνθρωπο ικανό να προκαλεί δέος στο κοινό, στον Τύπο, ακόμα και σε μέλη του Κογκρέσου, όπου είχε καταθέσει τρεις φορές: «πρόκειται για κάποιον που ήθελε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ», θύμισε.

Επιδίωκε να κάνει την FTX τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ποθούσε μεγαλεία, συνέχισε· στην πορεία, δαπάνησε «δισεκατομμύρια από λογαριασμούς πελατών του για να κερδίσει εξουσία» και να «κάνει (δημόσιες) σχέσεις», σφυροκόπησε η εισαγγελική λειτουργός. Έχοντας «την αλαζονεία να νομίζει πως μπορούσε να κάνει απάτη και να ξεφύγει».

Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ αναγνώρισε πως έκανε «μεγάλα λάθη», όμως ισχυρίστηκε πως ποτέ δεν παραβίασε τον νόμο εσκεμμένα. Η υπεράσπιση παρουσίασε τον απόφοιτο του MIT, 31 ετών, ως νεαρό επιχειρηματία χωρίς εμπειρία που ενήργησε με καλή πίστη.

Για να αθωώσει τον κατηγορούμενο, το σώμα ενόρκων θα έπρεπε «να πιστέψει πως δεν καταλάβαινε τίποτα» απ’ όσα συνέβαιναν στις εταιρίες του, αντέτεινε άλλος εισαγγελέας, ο Νίκολας Ρους, συμπληρώνοντας πως έπειτα από τη δίκη «ξέρετε πλέον πως δεν αυτό δεν είναι αλήθεια».

Έπειτα από μερικές ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι κατέληξαν σε ετυμηγορία που δεν εξέπληξε κανέναν.

Η υπόθεση άρχισε πριν από έναν χρόνο, όταν ο ιστότοπος CoinDesk, που ειδικεύεται στην κάλυψη ειδησεογραφίας για την οικονομία, ιδίως για τα κρυπτονομίσματα, αποκάλυψε πως μεγάλο μέρος των στοιχείων ενεργητικού της επενδυτικής εταιρείας Alameda Research του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ (ή «SBF», από τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του) στην πραγματικότητα αποτελούνταν από ή συνδέονταν με κρυπτονόμισμα που είχε δημιουργήσει η πλατφόρμα FTX, το FTT, και άλλες προβληματικές ως ύποπτες διαστάσεις της δραστηριότητάς της. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν στην κατάρρευση του συγκεκριμένου ψηφιακού νομίσματος και της αυτοκρατορίας του SBF μαζί του. Η προσωπική του περιουσία (26 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Fortune) εξανεμίστηκε.

Μετά την έκδοσή του από τις Μπαχάμες, όπου βρισκόταν η έδρα της FTX, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και προσήχθη σε δίκη, κυρίως για απάτη και σύσταση και συμμορία.

Η κατάρρευση του ομίλου εταιρειών του κ. Μπάνκμαν-Φράιντ, που παρομοιάστηκε με τις υποθέσεις της Enron και του Μπέρνι Μέιντοφ, είχε προκαλέσει σοκ στις αγορές πέρυσι.

Η υπεράσπισή του σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Αναμένεται να προσαχθεί σε δεύτερη δίκη, για δωροδοκία και τραπεζική απάτη.

