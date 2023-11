Οικονομία

Πλημμύρες στη Θεσσαλία - Τριαντόπουλος: Σήμερα η 14η καταβολή της πρώτης αρωγής για τους πληγέντες

Τι ανακοίνωσε ο κ. Τριαντόπουλος για τους πληγέντες από τις πλημμύρες

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αποζημίωσης από πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας θα ανοίξει εκ νέου το αργότερο σε λίγες εβδομάδες, είπε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τραντόπουλος

«Σήμερα θα έχουμε την 14η καταβολή της πρώτης αγωγής. Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί μέσα από τις 13 φορές πληρωμών 86,4 εκατομμύρια πρώτης αγωγής σε περισσότερους από περίπου 22.500. Με τη σημερινή καταβολή η εκτίμησή μου είναι ότι θα ξεπεράσουμε τα 90 εκατομμύρια και θα πλησιάσουμε τις 25.000 πλημμυροπαθείς, είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε:

«Τα ζητήματα διευθετώνται καθώς έχουμε τακτικότατα επικοινωνία με όλους τους πολίτες αλλά και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Έχουμε πει ότι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις έκλεισε στις 31 του μηνός, καθώς πρέπει να γίνει μία διαδικασία εκκαθαρίσεων και διασταυρώσεων, καθώς έχουμε πολλές αιτήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε δικαιούχους.

Έχουμε ξεπεράσει τις 64.000 αιτήσεις με αποτέλεσμα όλο αυτό να πρέπει να μπει σε διαδιακασία εκκαθάρισης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των καταβολών, οι οποίες συνεχίζονται την επόμενη περίοδο. Η πλατφόρμα θα ανοίξει μετά από λίγες ημέρες, ή λίγες εβδομάδες, έτσι ώστε όσοι πολίτες εκ νέου να υποβάλουν αιτήσεις». Όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες, εκεί προχωρούν οι καταβολές στους πολίτες που έχουν δηλώσει την κατοικία τους στο Ε9. Θα πρέπει ωστόσο να διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό ζήτημα ως προς τις παραχωρήσεις.

Είναι κάποιες περιπτώσεις συμπολιτών μας λοιπόν που είναι σε εργατικές κατοικίες και θα έπρεπε να είχαν δηλώσει τις κατοικίες τους, είπε ο κ. Τριαντόπουλος ερωτηθείς και για τη χθεσινή διαμαρτυρία έξω από το δημαρχείο της Λάρισας.

«Δεν ξέρω ποιο είναι το ειδικό βοήθημα των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Δεν έχουμε ανακοινώσει κάτι τέτοιο», είπε ο κ. Τριαντόπουλος στην ΕΡΤ, συμπληρώνοντας.«έχουμε ανακοινώσει 6.600 ευρώ σαν κάλυψη της οικοσκευής και της άμεσης ενίσχυσης και φυσικά καλύπτεται η στεγαστική συνδρομή. Όσον αφορά το σεισμό έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας να κάνουν περιπολία για να δουν αν υπάρχουν ζημιές».

Στην ερώτηση εάν υπάρχουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό ή αυτά εξαντλήθηκαν, ο Χρήστος Τριαντόπουλος απάντησε « υπάρχουν. Όπως γνωρίζετε, έχουν συγκεντρωθεί πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Από τα 300 εκατομμύρια έχουν αυξηθεί στα 600 εκατομμύρια σε κάθε έτος για να έχουμε τη στήριξη, όπου χρειάζεται.

Οπότε, υπάρχουν οι πόροι και για την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η δέσμευση του πρωθυπουργού σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος μας είναι οι πόροι να φτάνουν σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ειδικά για τη Μαγνησία, απάντησε στη σχετική ερώτηση ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Υπενθύμισε πάντως, την μελέτη του Ευθύμιου Λέκκα, όπως έκανε και το ΙΓΜΕ και κάνει και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχετικά με την επικινδυνότητα σε διάφορους οικισμούς, με τα αποτελέσματα «να αναμένονται την επόμενη περίοδο».

Όσον αφορά το Πήλιο, υπάρχουν ζητήματα λόγω της μορφολογίας του εδάφους, είπε ο Χρήστος Τραιαντόπουλος και κλείνοντας ανέφερε ότι «όλα αυτά είναι ζητήματα που καλούμαστε και θα τα αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, στηρίζοντας όποιον έχει ανάγκη».

