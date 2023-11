Κοινωνία

Κλειστό τμήμα της Αττικής Οδού

Αρκετές είναι οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των οδηγών. Ποιο σημείο είναι κλειστό

Κλειστή είναι η έξοδος για Λαμία στην Αττική Οδό λόγω ενός ακινητοποιημένου φορτηγού.

Αρκετές είναι οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο και προς την Ελευσίνα.

