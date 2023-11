Πολιτική

Υποκλοπές: Συζητήθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή Ανδρουλάκη κατά ΑΔΑΕ

Ποιο το αίτημα της προσφυγής του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και ποια τα επιχειρήματα που επικαλείται η ΑΔΑΕ.

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη) συζητήθηκε την Παρασκευή η αίτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία ζητάει να κηρυχθεί αντισυνταγματική η διάταξη, που απαγορεύει στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) να ενημερώσει εκείνους, των οποίων τα τηλέφωνα παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ενώ παράλληλα στρέφεται κατά της ΑΔΑΕ.

«Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να επιβεβαιώνει τις τηλεφωνικές υποκλοπές και να μην μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, να έχει πρόσβαση και ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που έχει Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), και μάλιστα την στιγμή που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει τέτοιου είδους απαγορεύσεις», τόνισαν οι συνήγοροι του κ. Ανδρουλάκη ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει από το ΣτΕ την ακύρωση της πράξης του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του να ενημερωθεί σχετικά με την παρακολούθηση του τηλεφώνου του από την ΕΥΠ.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε από την ΑΔΑΕ να του γνωστοποιηθεί η εισαγγελική διάταξη και ο πλήρης φάκελος με το υλικό που είχε συλλεγεί, μετά την επιβολή της άρσης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του.

Επιπρόσθετα, ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει από το ΣτΕ να αναγνωρισθεί ότι η διάταξη του νόμου 4790/2021 με την οποία απαγορεύθηκε η γνωστοποίηση της παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την εισηγήτρια της υπόθεσης τέθηκε θέμα εάν μετά την ψήφιση του νόμου 5002/2022 που ρυθμίζει τη διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών, έχει έννομο συμφέρον ο κ. Ανδρουλάκης για συνέχιση της δίκης.

Οι συνήγοροι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νικόλαος Αλιβιζάτος και Εμμανουήλ Βελεργάκης, τόνισαν ότι κ. Ανδρουλάκης έχει ηθικό έννομο συμφέρον και παράλληλα συνταγματικό δικαίωμα για συνέχιση της δίκης αυτής μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (νόμου 5002/2022).

«Η χώρα μας διακατέχεται από “σύνδρομο του εθνικού απορρήτου”, ενώ την ίδια στιγμή διεθνώς η εξέλιξη της νομοθεσίας καλπάζει χωρίς ωστόσο η Ελληνική νομοθεσία να εναρμονίζεται», τόνισαν οι δικηγόροι του κ. Ανδρουλάκη και προσέθεσαν, ότι δεν μπορεί να ισχύουν «στεγανά», την στιγμή μάλιστα που το Σύνταγμα δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Στην συνέχεια η συνήγορος της ΑΔΑΕ και αντιπρόεδρος του ΝΣΚ Αθηνά Ελεφάντη, επισήμανε ότι δεν υπάρχει θέμα εννόμου συμφέροντος του κ. Ανδρουλάκη για συνέχιση της δίκης, μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο νέος νόμος 5002/2022 δεν αναφέρει ότι συνεχίζεται η εφαρμογή του παλαιού καθεστώτος.

«Η ΑΔΑΕ», τόνισε η κ. Ελεφαντή, «απλά εφήρμοσε το νόμο και αρνήθηκε την πρόσβαση στον κ. Ανδρουλάκη. Για το λόγο αυτό ζητώ την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του κ. Ανδρουλάκη», κατέληξε η συνήγορος της ΑΔΑΕ.

Τέλος, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Η δήλωση των συνηγόρων

Μετά τη συζήτηση της υπόθεσης οι δύο συνήγοροι του κ. Ανδρουλάη εξέδωσαν επίσημη γραπτή δήλωση σημειώνοντας

«Συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για την απόρριψη, τον Σεπτέμβριο του 2022, αιτήματος που είχε υποβάλει στην ΑΔΑΕ, για να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ. Το αίτημα αυτό είχε απορριφθεί διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα τότε νομοθεσία (ν. 4790/2021), οσάκις αίρεται το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν ενημερώνεται σε καμία περίπτωση ο παρακολουθηθείς.

Έκτοτε, ο νέος νόμος (ν. 5002/2022) επιτρέπει την ενημέρωση μόνο μετά την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και αν κριθεί από τριμελές όργανο ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι άρσης του απορρήτου.

Ο κ. Ανδρουλάκης αμφισβητεί τη συνταγματικότητα και των δύο νόμων, επικαλούμενος περαιτέρω τόσο το ενωσιακό δίκαιο όσο και την προστασία που απορρέει σύμφωνα με τα όσα έχει κρίνει το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Πολύ περισσότερο που σύμφωνα με παλαιότερη νομολογία του ίδιου του Συμβουλίου της Επικρατείας, το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν μπορεί να προβάλλεται ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή».

Η Ελληνική Λύση και πάλι κατά Ανδρουλάκη

Από την πλευρά της νέα επίθεση κατά του κ. Ανδρουλάκη εξαπέλυσε την Παρασκευή η Ελληνική Λύση, αναφέροντας:

«Παρά την επίσημη ανακοίνωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εδώ και ημέρες, για την «άμεση κατάθεση» εξεταστικής για το έγκλημα των Τεμπών, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.

Εάν πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του δυσκολεύονται, η Ελληνική Λύση τους επιτρέπει να αντιγράψουν την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το έγκλημα που Τεμπών, που ήδη έχουμε καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό. Μπορούν ακόμα και να την προσυπογράψουν, εάν όντως θέλουν να διερευνηθεί αυτό το μέγα εθνικό έγκλημα.

Εκτός εάν η «δέσμευση Ανδρουλάκη» για τα Τέμπη, είναι το ίδιο «ακάλυπτη» με τους ισχυρισμούς του για τα εκατοντάδες εκατομμύρια που οφείλει το κόμμα του».

