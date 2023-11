Αθλητικά

Εισαγγελική έρευνα για διαφθορά στο ποδόσφαιρο

Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε την έρευνα. Η αφορμή για την παρέμβαση.

Eισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τα φαινόμενα διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για παράνομες πρακτικές που ισχύουν, διατάχθηκε από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου , Γεώργιο Οικονόμου που έχει την αρμοδιότητα εποπτείας στον αθλητικό χώρο.

Η έρευνα που θα ανατεθεί σε αρμόδιο εισαγγελέα για τα αθλητικά (εισαγγελέα Πρωτοδικών) δρομολογήθηκε με αφορμή όσα σε συνέντευξη του στο BBC κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνέντευξη Αλαφούζου προκάλεσε αντίδραση από την πλευρά του αντεισαγγελέα κ. Οικονόμου, όταν έλαβε γνώση του περιεχομένου της.

Μετά ταύτα κάλεσε σε άτυπη συνάντηση τον κ. Αλαφούζο για το περιεχόμενο της συνέντευξης του και στη συνέχεια ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που διενεργεί έρευνα από καιρό για τα κακώς κείμενα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, διέταξε έρευνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής που θα διενεργηθεί από εισαγγελέα πρωτοδικών αρμόδιο για τα αθλητικά ,θα κληθούν σε κατάθεση ο κ. Αλαφούζος και άλλα πρόσωπα τα οποία θα κριθούν απαραίτητα από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

