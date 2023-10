Αθλητικά

Ντέρμπι - Ολυμπιακός για ποινή: Άδικη και προκλητική η απόφαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Το Πειθαρχικό Όργανο της Super League το οποίο αποφάσισε να πάρει ο ΠΑΟ το παιχνίδι στα χαρτιά..." αναφέρει μεταξύ άλλων η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

-

Θέση επί της πρωτόδικης απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, με το οποίο τιμωρήθηκε με αφαίρεση ενός βαθμού και κατακύρωση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό υπέρ των «πράσινων» με 3-0, πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, κάνοντας λόγο για «άδικη και προκλητική απόφαση».

Οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν πως «...χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα να καταδείξουμε τις στρεβλώσεις της διαδικασίας και τις ανεπίσημες αλληλογραφίες που έδωσαν πάτημα για αυτή την αλλοίωση του πρωταθλήματος».

Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θεωρεί άδικη και προκλητική την απόφαση που εκδόθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League το οποίο αποφάσισε να πάρει ο ΠΑΟ το παιχνίδι στα χαρτιά χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ αντικειμενικό τραυματισμό και χωρίς κανένα άλλο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση.

Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα να καταδείξουμε τις στρεβλώσεις της διαδικασίας και τις ανεπίσημες αλληλογραφίες που έδωσαν πάτημα για αυτή την ΑΛΛΟΙΩΣΗ του Πρωταθλήματος.

Φυσικά θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας στην Επιτροπή Εφέσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “ΖΕΥΣ” και Spitfire “έσκισαν” τον ουρανό - Πέταξαν πάνω από τη μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Γιώργος Γραμματικάκης: θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Γάζα - IDF: Κάτω από νοσοκομείο τα κεντρικά της Χαμάς (εικόνες)