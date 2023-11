Κόσμος

Ισραήλ - Σντερότ: Ρουκέτες στο σημείο που βρίσκονται Έλληνες δημοσιογράφοι

Ρουκέτες έπληξαν την πόλη Σντερότ του Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκονται τα συνεργεία των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών.

Την πόλη Σντερότ που βρίσκεται στα σύνορα Ισραήλ - Γάζας έπληξαν ρουκέτες αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόκειται για την πόλη όπου βρίσκονται οι Έλληνες δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης, με τον οπερατέρ Χρήστο Ρόζο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, δεν υπήρξαν όμως τραυματισμοί και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

