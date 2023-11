Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Παπαδόπουλος: δεν ξέρουμε αν τα 5,1 Ρίχτερ ήταν η κύρια δόνηση (βίντεο)

Τι είπε ο διακεκριμένος σεισμολόγος στους τηλεθεατές του σταθμού σχετικά με τη μετασεισμική δραστηριότητα και την κτηριακή ασφάλεια.

Καλεσμένος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 και του Νίκου Χατζηνικολάου βρέθηκε την Παρασκευή ο πανεπιστημιακός καθηγητής σεισμολογίας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας με αφορμή την ισχυρή σεισμική δόνηση έντασης 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στις 08.26 το πρωί της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου, με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 6 χλμ. Βορειοανατολικά του χωριού Προκόπι Ευβοίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος επιφυλάχθηκε σχετικά με το αν η συγκεκριμένη δόνηση ήταν κύριος ή προειδοποιητικός σεισμός, καθώς σημείωσε ότι θα πρέπει, για να εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα, να παρατηρηθεί αναλυτικά η μετασεισμική δραστηριότητα τουλάχιστον μέχρι και τις 08.30 το πρωί του Σαββάτου, όχι μόνο ως προς το πλήθος των δονήσεων αλλά και ως προς τις εντάσεις τους.

«Είναι ενθαρρυντικό, το ότι το σεισμικό και γεωλογικό ιστορικό της περιοχής δε μαρτυρά την προΰπαρξη ισχυρών σεισμών στο παρελθόν. Τουλάχιστον όχι σεισμών με αντίστοιχη ένταση όπως ο σημερινός. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κτίσματα στη συγκεκριμένη περιοχή, τα οποία έχουν εμφανείς ρηγματώσεις, αποτελούν “παγίδες” και θα πρέπει να ελεγχθούν από τους μηχανισμούς πριν γίνει οποιαδήποτε απόπειρα να επανακατοικηθούν», υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Δείτε το βίντεο με την τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1:

