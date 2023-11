Κοινωνία

Ένοπλες Δυνάμεις: Ματαιώνουν την “Άσκηση Μέδουσα” λόγω του πολέμου στο Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι γράφει η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για τη ματαίωση της κοινής και διακλαδικής άσκησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

-

Ματαιώνεται η κοινή και διακλαδική άσκηση ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας και Αιγύπτου «Μέδουσα – 13», η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από 16 έως 24 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και της Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η ματαίωση της άσκησης αποφασίστηκε σε συντονισμό με την αιγυπτιακή πλευρά κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, λόγω των τρεχουσών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του πολέμου στο Ισραήλ. Η άσκηση θα προγραμματιστεί να διεξαχθεί το επόμενο έτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Συζητήθηκε η έφεσή του για το “Ντέρμπι των αιωνίων”

Μάιντς - Ελ Γκαζί: “Λύθηκε” το συμβόλαιό του λόγω ανάρτησης για τον πόλεμο στη Γάζα

Ισραήλ – Πατέρας θύματος της Χαμάς στον ΑΝΤ1: Αναγνώρισα το παιδί μου από το τατουάζ του