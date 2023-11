Κοινωνία

Ναρκωτικά: τον αναζητούσε η Interpol και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιες κατηγορίες συνελήφθη ο άνδρας.

-

Στη σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού καταζητούμενου από την Interpol για παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε εντολή συλληψης της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς διώκεται από τις αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Ιωάννινα: Κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε αυτοκίνητα

Τροχαίο για τον Ηλία Βρεττό - Η φωτογραφία από το σημείο του ατυχήματος

Νεπάλ: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)