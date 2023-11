Πολιτική

Σκέρτσος στον ΑΝΤ1: η φοροδιαφυγή, το νέο νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα".

Στην εκπομπή “Στούντιο με Θέα” του ΑΝΤ1 βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο τονίζοντας πως δεν υπάρχει κάποιος νέος φόρος στους ελεύθερους επαγγελματίες στο νομοσχέδιο αλλά ανακατανομή.

“Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δεν μπορεί να δηλώνει το δικό του ετήσιο εισόδημα ότι είναι κάτω από του υπαλλήλου του. Στο νομοσχέδιο αυτό, υπάρχουν εξαιρέσεις που καλύπτονται, όπως οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οι όσοι δραστηριοποιούνται σε ορεινές και ακριτικές περιοχές”, είπε ο Υπουργός.

“Αυτό που συζητάμε είναι μόνο το 1 από τα 11 μέτρα που θέλουμε να εφαρμόσουμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής.Το σύστημα που εφαρμόζουμε, εφαρμόζεται στην Ιταλία και στη Γαλλία. Δεν πρωτοτυπούμε. Πρέπει να κλείσει η τρύπα κατά 3 δις. Πέρα από τις εξαιρέσεις, υπάρχει η δυνατότητα ένστασης. Η διαβούλευση έχει αυτό το νόημα, να ακούσουμε τις παρατηρήσεις. Από την αντιπολίτευση υπάρχει μόνο λαϊκισμός” συνέχισε.

“Η χώρα πρέπει να νοικοκυρευτεί. Η χώρα πρέπει να γίνει ξανά Ευρώπη και να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αλλά για να καταργηθεί πρέπει να γίνει εξ ορθολογισμός στην φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών”, είπε ο Υπουργός σχετικά με τις αντιδράσεις για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

“Την ευθύνη για τις συνθήκες ανομίας στην κοινωνία, τις έχει η πολιτεία. Δεν στοχοποιούμε καμία κοινωνική ομάδα, προσπαθούμε να κλείσουμε αυτές τις τρύπες”, είπε για την κριτική στο νομοσχέδιο.

Όσον αφορά στους έμμεσους φόρους ανέφερε: “Στην Ελλάδα, οι έμμεσοι φόροι είναι σε περισσότερα προϊόντα, γιατί οι άμεσοι φόροι είναι μικρότεροι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.”

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας: “Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γνωρίζουμε από τι έχει προκύψει, από την ενεργειακή κρίση. Έχουμε τρεις χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Οι αυξήσεις αντιμετωπίζονται με ελέγχους, πρόστιμα, αλλά και με το καλάθι του νοικοκυριού και τώρα με το μείον 5% στις ετικέτες”.

Σχετικά με την αισχροκέρδεια είπε ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση στοχεύουν στο να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα όπως για παράδειγμα με τις δύο πολυεθνικές που τους επιβλήθηκε πρόστιμο. “Η λύση της διατίμησης μπορεί να φέρει ελλείψεις στα αγαθά. Είναι ένα δοκιμασμένο μέτρο που δεν έφερε αποτελέσματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συγκρουστούμε με εταιρείες κολοσσούς. Κανένα κερδοσκοπικό παιχνίδι στην πλάτη των καταναλωτών”, τόνισε ο Υπουργός.

Όσον αφορά το λαθρεμπόριο καυσίμων, ο Άκης Σκέρτσος επεσήμανε ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές. “Θα κλείνει το πρατήριο για δύο χρόνια και δεν θα μπορεί ν’ ανοίξει ακόμη και εάν αλλάξει διεύθυνση. Και οι εταιρείες που θα εμπλέκονται θα έχουν αντίστοιχες κυρώσεις”, είπε ο Άκης Σκέρτσος.

