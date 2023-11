Κόσμος

Χακάν Φιντάν: Επαφές με Αίγυπτο και Ιορδανία από τον Τούρκο ΥΠΕΞ

Ποιες πρωτοβουλίες σχετικά με την αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή πρότεινε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στον Αιγύπτιο και τον Ιορδανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, προερχόμενες από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Samih Shukri και τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών Ayman Safedi, με τους οποίους αντήλλαξε απόψεις όσον αφορά στις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις με στόχο αμάχους στη Γάζα και να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και για τις προσπάθειες να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα και να επιτευχθεί μια άμεση κατάπαυση του πυρός.

