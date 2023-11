Οικονομία

Hellenic Train: Επανεκκίνηση όλων των δρομολογίων

Την Κυριακή, ο ΟΣΕ παρέδωσε στην κυκλοφορία τη γραμμή και έτσι σήμερα ήδη από τις 5:25, το πρώτο δρομολόγιο, μπήκε στις ράγες

Ξανά στην κυκλοφορία έπειτα από δύο μήνες η γραμμή του προαστιακού σιδηρόδρομου Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Χθες, Κυριακή, ο ΟΣΕ παρέδωσε στην κυκλοφορία τη γραμμή και έτσι σήμερα ήδη από τις 5:25, το πρώτο δρομολόγιο, μπήκε στις ράγες.

Να σημειωθεί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ότι όλο αυτό το διάστημα, ο κόσμος από τη Λάρισα μεταφέρονταν με λεωφορείο μέχρι τη Ραψάνη και από εκεί συνέχιζαν το ταξίδι τους με το τρένο για τη Θεσσαλονίκη.

