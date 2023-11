Πολιτική

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας

Η δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του πολιτικού ο οποίος κατά το έτος χρήσης (2021) ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την περίοδο υποβολής του «πόθεν έσχες» του 2022 (χρήση 2021) δήλωσε συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές συνολικού ύψους 70.398 ευρώ, εκ των οποίων οι 37.280 ευρώ ήταν εξαιρούμενα από φόρο και εισφορές καθώς και μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ύψους 9 ευρώ.

Η σύζυγός του, Περιστέρα Μπαζιάνα, δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές το ποσό των 23.247,96 ευρώ. Επίσης, 0,40 ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Δεν κατέχουν μετοχές ή χρηματοπιστωτικά ή άλλα προϊόντα. Η σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα, από το 2013 έχει μια τραπεζική θυρίδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει έξι τραπεζικούς λογαριασμούς, μαζί με τη σύζυγο και τα τέκνα του, συνολικού ύψους 168.932 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών, εισοδήματα έτους και άλλες περιπτώσεις. Η σύζυγός του, έχει τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό ποσό 18,08 ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 114 τ.μ. στην Αθήνα που το κατέχει από το 1996, ενώ η σύζυγός του δηλώνει ένα οικοπέδο 292,88 τ.μ. στην Αρτέμιδα Αττικής, που το κατέχει από το 2011.

Ο Αλέξης Τσίπρας, διατηρεί στην κατοχή του μία μοτοσικλέτα 652 κ.ε. που αγόρασε από το 2017, ενώ η σύζυγός του ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1248 κ.ε. που αγόρασε το 2013.

Το ζεύγος Τσίπρα δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Παρατίθεται το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος κατά το έτος χρήσης (2021) ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

