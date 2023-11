Πολιτική

Ανδρουλάκης - Κασσελάκης: η συνάντηση και όσα συζήτησαν (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην ατζάντα της συζήτησης των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Σχεδόν μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, με τον ομόλογό του, του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του, στη Βουλή, το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο διάλογός τους αφορούσε το θέμα των υποκλοπών και επικεντρώθηκε στην πλειοψηφία των 3/5 που απαιτείται για τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Αρχών, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

«Θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να ακυρωθεί η διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων για τον ορισμό των μελών της ΑΔΑΕ» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον κ. Κασσελάκη, που παρατήρησε ότι «δεν σεβάστηκαν τα 3/5».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συζήτησαν για την οικονομία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα του κράτους δικαίου, της ενίσχυσης των ανεξάρτητων Αρχών και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την επικείμενη κατάθεση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αιτήματος σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Οι κκ Ανδρουλάκης και Κασσελάκης συμφώνησαν να υπάρξει συνεννόηση προκειμένου να πέσει άπλετο φως τόσο στην τραγωδία των Τεμπών όσο και στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα, οι δύο πρόεδροι είχαν τον εξής διάλογο:

Στ. Κασσελάκης: Γεια σου Νίκο, πάλι σε καναπέ κάθομαι.

Ν. Ανδρουλάκης: Συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να συζητάμε όλοι οι αρχηγοί μεγάλα θέματα, όπως ακρίβεια, εθνικά θέματα, κρίσιμη συγκυρία, χαίρομαι, να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, πεδίο εμπιστοσύνης και συναίνεσης.

Στ. Κασσελάκης: Ο κόσμος θέλει λύσεις. Το πιο προοδευτικό πράγμα είναι να λάμψει η αλήθεια στο θέμα των υποκλοπών.

Ν. Ανδρουλάκης: Από πέρυσι, όταν ξεκίνησε η περιπέτεια, προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε με θεσμικό τρόπο. Αγωνία πρωθυπουργού να πετύχει συγκάλυψη. Προσωπική επίθεση Μητσοτάκη στον κ. Ράμμο. Θα καταφέρουμε να μην υπάρξει συγκάλυψη και οι υπεύθυνοι του παρακράτους να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Στ. Κασσελακης: Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό με τα 3/5 στη Διάσκεψη και να μην προσπαθούν να υπάρχει συνάντηση;

Ν Ανδρουλάκης: Θα πάρουμε πρωτοβουλίες, διότι δεν συμπληρώθηκαν τα 3/5.

